فيتامين (سي) و(أ) .. نصائح "الصحة" لتقوية المناعة ضد كورونا (انفوجراف)

قدمت وزارة الصحة والسكان، نصائح للمواطنين تتضمن الفيتامينات التي تساعد في تقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل الإجواء الرمضانية التي تسيطر على البلاد الآن.





وجاءت النصائح ملخصة في فيتامين (سي) و(أ) وفوائدهما للجسم، كالآتي:





- فيتامين (سي) يساعد في تقوية المناعة، وهو موجود في الكثير من المنتجات الطبيعية مثل الخضار كالفلفل الرومي والفواكه كالفرولة والجوافة والبرتقال واليوسفي.





- فيتامين (أ) يعمل على تقوية مناعة الجسم وهو موجود في الجزر والقرع والبطاطا والطماطم.



