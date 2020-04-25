شاهد.. بث مباشر لثاني حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي" على mbcمصر

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يقوم موقع "الفجر الفني" بتقديم خدمة البث المباشر لبرنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " mbc" الساعة ال6:30 مساء.



ويقدم رامز جلال برنامج مقالب له بفكرة مختلفة عن العام السابق، وتختلف فكرة برنامجه هذا العام بمواجهته للضيف بدون"ماسك"، وكانت الحلقة الأولى من برنامج "رامز مجنون رسمي" باستضافة الفنانة غادة عادل.



وظهر في البرومو الدعائي لبرنامج "رامز مجنون رسمي"، عدد من النجوم الذي استضافهم وأبرزهم غادة عادل ونبيلة عبيد وباسم ياخور وأمينة خليل وفيفي عبده.



لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

https:www.youtube.comwatch?v=NIt4pJ_-_So&feature=emb_title&fbclid=IwAR2Lgu6q0WzL_nE9sXqwlAJmuDU9sbQHElQT2XZvQVNxvWupcu1ivlU0CYs

