في الذكرى السنوية لرحيله.. الأنبا أغاثون في زيارة إلى أسرة الراحل القمص مكسيموس رشدي

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قام الأنبا أغاثون، أسقف إيبارشية مغاغة والعدوه للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم السيت، بزيارة أبوية إلى أسرة المتنيح ( الراحل) القمص مكسيموس بقرية دهروط مركز مغاغة، والذي رحل في 25 أبريل 2019.



جاء ذلك بمناسبة مرور الذكرى السنوية الأولى لرحيل القمص مكسيموس رشدي، للإطمئنان على الأسرة.



كانت مطرانية مغاغة والعدوة قد نعت كاهن كنيسة الأنبا ميخائيل بقرية دهروط بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، والذي توفي خلال صلوات البصخة من إسبوع الألآم في العام الماضي عقب إصابته بنوبة صحية مفاجأة.



ومن جانبه، نعي الأنبا أغاثون أسقف عام مطرانية مركزي مغاغة والعدوة القمص مكسيموس وترأس قداس الجنازة بمطرانية مغاغة وسط حضورعدد كبير من محبيه وأقباط المحافظة.



كانت إيبارشية مغاغة، قد أعلنت أمس، أنه بدءًا من اليوم الجمعة 24 أبريل، في تمام الساعة السابعة مساءً، سيتم إذاعة العظة الأسبوعية للأنبا أغاثون مطران مغاغة والعدوة فى بث مباشر.



ومن المقرر أن يناقش الأنبا أغاثون اليوم، عظة تحت عنوان "لماذا ترفض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كهـنوت المرأة؟".



ويجيب الأنبا أغاثون عن أسئلة الأقباط حول هذا الموضوع أو قيامة المسيح وقيامة البشر، مباشرة عقب الكلمة.



وتحتفل حاليًا وعلى مدار 50 يومًا مُتصلة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤازرة الدولة في حربها ضد انتشار فيروس كورونا.





يذكر أن البابا تواضروس قد زار مقر أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بالكاتدرائية المرقسية في العباسية أمس



واجتمع قداسته ونيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة والمسؤول عن الأسقفية، مع مسؤولي الأقسام والبرامج التابعة لأسقفية الخدمات لتدبير الطرق الآمنة لعودة نشاط الأسقفية، خاصة البرامج الصحية وبرامج الإغاثة وغيرها من البرامج الضرورية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.



وقد تلقى البابا تواضروس اتصالًا تليفونيًّا من غبطة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي بطريرك الكنيسة المارونية الكاثوليكية بلبنان، للتعزية في نياحة القس رويس الأورشليمي كاهن كنيستنا بلبنان.