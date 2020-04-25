أسعار الذهب اليوم السبت 25-4-2020 في لبنان
تراجعت أسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم السبت 25-4-2020 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب اليوم السبت 25-4-2020 في لبنان
وسجلت أسعار الذهب "عيار 18"،63.166 بـ
ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"، 73.694 بـ ليرة
لبنانية ، وسعر "عيار 24" 220.84
بـ ليرة لبنانية .
ويحتوي أيضا علي مخطط
بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في
السوق لبنانية.
أسعار الذهب اليوم السبت 25-4-2020 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار
|
عيار الذهب
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ ليرة لبنانية
|
اسعار الذهب عيار 24
|
55.64$
|
84.220
|
سعر الذهب عيار 22
|
51.01$
|
77.202
|
اسعار الذهب عيار 21
|
48.69$
|
73.694
|
اسعار الذهب عيار 18
|
41.73$
|
63.129
|
سعر الذهب عيار 14
|
31.40$
|
49.493
|
سعر الذهب عيار 12
|
26.91$
|
42.110
|
اسعار أوقية الذهب
|
1.674$
|
2.532.020
|
اسعار جنيه الذهب
|
376.82$
|
569.922
|
اسعار كيلو الذهب
|
53.830$
|
81.415.440
تعرف علي
متوسط أسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
24 أبريل
|
47.493
|
61.063
|
71.240
|
81.415
|
23 أبريل
|
47.484
|
61.051
|
71.227
|
81.401
|
22 أبريل
|
47.506
|
61.080
|
71.261
|
81.439
|
21 أبريل
|
46.488
|
59.771
|
69.733
|
79.693
|
20 أبريل
|
46.425
|
59.690
|
69.639
|
79.586
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