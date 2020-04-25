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أسعار الذهب اليوم السبت 25-4-2020 في لبنان

السبت 25/أبريل/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي

تراجعت أسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم السبت 25-4-2020 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم السبت 25-4-2020 في لبنان

 

وسجلت أسعار الذهب "عيار 18"،63.166 بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"، 73.694  بـ ليرة لبنانية  ، وسعر "عيار 24" 220.84  بـ ليرة لبنانية .

 وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 42.110  بـ ليرة لبنانية   للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .


 أسعار الذهب اليوم السبت 25-4-2020 في لبنان

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

 

 

أسعار الذهب اليوم السبت 25-4-2020 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

 

عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ ليرة لبنانية

اسعار الذهب عيار 24

55.64$

84.220

سعر الذهب عيار 22

51.01$

77.202

اسعار الذهب عيار 21

48.69$

73.694

اسعار الذهب عيار 18

41.73$

63.129

سعر الذهب عيار 14

31.40$

49.493

سعر الذهب عيار 12

26.91$

42.110

اسعار أوقية الذهب

1.674$

2.532.020

اسعار جنيه الذهب

376.82$

569.922

اسعار كيلو الذهب

53.830$

81.415.440

 

 

 أسعار الذهب اليوم السبت 25-4-2020 في لبنان


تعرف علي متوسط أسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان


اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

24  أبريل

47.493

61.063

71.240

81.415

23  أبريل

47.484

61.051

71.227

81.401

22  أبريل

47.506

61.080

71.261

81.439

21   أبريل

46.488

59.771

69.733

79.693

20   أبريل

46.425

59.690

69.639

79.586

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