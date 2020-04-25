تعرف على نسب مشاهدات إعلانات رمضان ٢٠٢٠

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انتشرت عدد من الحملات الإعلانية بعد مرور يوم واحد من شهر رمضان الكريم، ليبدأ بها السباق الإعلاني، فيظهر منها كيف تتنافس العديد من الشركات فيما بينها للحصول على أفضل إعلان في رمضان، وكما استعانت بعض الشركات ببعض من المشاهير.







لذلك قمنا بعرض عدد المشاهدات للحملات الإعلانية في رمضان 2020:



قامت شركة فودافون بعرض إعلان جديد بمناسبة شهر رمضان الكريم، وحقق الإعلان عدد أكثر من 6 مليون مشاهده بعد مرور يوم واحد فقط من نزول الإعلان على موقع الصور والفيديوهات "يوتيوب" وحصدت 10 مليون مشاهدة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، حيث شارك فيه عدد من النجوم و المشاهير، مع غناء الفنانة شيرين عبدالوهاب، ولكن ظهر إتخاذ الشركة للإجراءات الإحترازية وتم تصويره عن بعد، للحد من إنتشار فيروس كرونا، حيث ظهر كل فنان وهو في منزله ويقوم بالتواصل مع المقربين له عبر محادثات الفيديو.

وظهر في الإعلان عدد كبير من المشاهير منهم:" نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وابنته مكة، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة وحفيده، والفنانة إسعاد يونس، والفنان محمد هنيدي، والفنانة منى زكي وأبنائها، والفنان هشام ماجد، والفنان شيكو، والفنان أحمد فهمي، وأمينة خليل، والفنان أمير عيد، وبهاء أحمد.



وكان لبنك مصر نصيب من إعلانات هذا العام في الموسم الرمضاني، وحقق الإعلان عدد أكثر من مليون مشاهده عبر الصفحة الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "يوتيوب"، لكن عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وصل عدد المشاهدات 4 مليون مشاهدة، حيث شارك المطرب بهاء سلطان مع المطرب محمود العسيلي في الغناء للإعلان، بعد غياب من جانب بهاء عن الساحة الفنية لفترة طويلة، وجاءت الإغنية "إنت إستثنائي"، بشكل فاجأ الجمهور وأعربوا عن سعادتهم بظهور بهاء سلطان، تصدر الفنان بهاء سلطان موقع تويتر في أول أيام رمضان.





وكان لشركة قطونيل مصر جانب من السباق الإعلاني، حيث لم يتجاوز النصف مليون مشاهدة على موقع الصور والفيديوهات "يوتويب" وموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، حيث قدمت الغناء الفنانة ميس حمدان، لكن اعتبر البعض بأن الإعلان غير مناسب على الإطلاق لما يحمل من إيحاءات جنسية، واعتبر بعض النشطاء أن تلك الكلمات "تجاوز غير مقبول"، حيث تقول كلمات الأغنية الدعائية: "ابن الجيران بغرامه مشغولة.. عليه عضلات وقوة ورجولة.. نفسي أبقى قريبة منه زي فانلة قطونيل".

