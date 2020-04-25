بعد قطع الخدمة.. توزيع مياه الشرب على أهالي العجمي بالإسكندرية (صور)

دفعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم السبت، بسيارات مدعومة بكميات كبيرة من المياه لتوزيعها على أهالي منطقتي الدخيلة والعجمي، وذلك تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وشهدت مناطق الدخيلة والبيطاش والعجمي بالإسكندرية، منذ مساء أمس الجمعة، انقطاع كامل لمياه الشرب، وذلك جراء تهشم خط مياه قطر 700 مم بطريق الإسكندرية مطروح، مما أحدث حالة من الغضب بين أهالي المناطق المتضررة.





وكان تفقد محافظ الإسكندرية، وفقا لبيان صحفي اليوم السبت، أعمال الصيانة التي تتم، مطالبهم بسرعة الإصلاح وعودة المياه إلى الأهالي مرة أخرى خاصة وأننا في شهر رمضان المبارك.



