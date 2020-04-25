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بعد قطع الخدمة.. توزيع مياه الشرب على أهالي العجمي بالإسكندرية (صور)

السبت 25/أبريل/2020 - 05:56 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد رجب - دينا حسن
دفعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم السبت، بسيارات مدعومة بكميات كبيرة من المياه لتوزيعها على أهالي منطقتي الدخيلة والعجمي، وذلك تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وشهدت مناطق الدخيلة والبيطاش والعجمي بالإسكندرية، منذ مساء أمس الجمعة، انقطاع كامل لمياه الشرب، وذلك جراء تهشم خط مياه قطر 700 مم بطريق الإسكندرية مطروح، مما أحدث حالة من الغضب بين أهالي المناطق المتضررة. 

وكان تفقد محافظ الإسكندرية، وفقا لبيان صحفي اليوم السبت، أعمال الصيانة التي تتم، مطالبهم بسرعة الإصلاح وعودة المياه إلى الأهالي مرة أخرى خاصة وأننا في شهر رمضان المبارك.

وقال المحافظ محمد الشريف خلال تفقد أعمال إصلاح الخط: "حرام الناس تقعد كده إحنا في رمضان"، فيما أعطى العاملين مهل نصف ساعة لإتمام أعمال الإصلاح، كما وجه بسرعة توجيه سيارات مياه للأهالي عقب الشكاوي العديدة من انقطاع المياه وعدم تمكنهم من قضاء احتياجاتهم خاصة مع شهر رمضان.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومي. 

 
كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.
بعد قطع الخدمة.. توزيع مياه الشرب على أهالي العجمي بالإسكندرية (صور)
بعد قطع الخدمة.. توزيع مياه الشرب على أهالي العجمي بالإسكندرية (صور)
بعد قطع الخدمة.. توزيع مياه الشرب على أهالي العجمي بالإسكندرية (صور)
بعد قطع الخدمة.. توزيع مياه الشرب على أهالي العجمي بالإسكندرية (صور)
بعد قطع الخدمة.. توزيع مياه الشرب على أهالي العجمي بالإسكندرية (صور)
بعد قطع الخدمة.. توزيع مياه الشرب على أهالي العجمي بالإسكندرية (صور)
بعد قطع الخدمة.. توزيع مياه الشرب على أهالي العجمي بالإسكندرية (صور)
بعد قطع الخدمة.. توزيع مياه الشرب على أهالي العجمي بالإسكندرية (صور)
بعد قطع الخدمة.. توزيع مياه الشرب على أهالي العجمي بالإسكندرية (صور)
بعد قطع الخدمة.. توزيع مياه الشرب على أهالي العجمي بالإسكندرية (صور)

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