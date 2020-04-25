هيثم شاكر ينقذ سهر الصايغ من اغتصاب!



وكان على وشك الإحتجاز بقسم الشرطة لولا تدخل الممثلة أماني كمال، بعرضها على صاحب محل الملابس تعويضه بالمال ويتنازل عن المحضر.



وانتهت أحداث الحلقة الثانية بموافقة سهر الصايغ، على عمل هيثم شاكر لدى شركة الممثلة أماني كمال.



جدير بالذكر أن الفنان هيثم شاكر، تصدر تريند "جوجل" حيث أصبح الأكثر بحثًا عبر مؤشرات "جوجل" بمسلسله الجديد"حب عمري" خلال الساعات القليلة الماضية ".



كما أشاد الجمهور بدور الفنان هيثم شاكر، معربين عن حماسهم الشديد لمشاهدة باقي حلقات المسلسل.



جدير بالذكر أن عرض الفنان هيثم شاكر، حياته للخطر عند إنقاذه للممثلة أماني كمال، ومساعدتها في الهروب من أتباع طليقها.



جاء هذا في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "حب عمري"، كما حرص هيثم، ضمن أحداث الحلقة على الاحتفال بعيد ميلاد حبيبته الممثلة سهر الصايغ.





مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.



"حب عمري" من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.



وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة حب كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.



أنقذ الفنان هيثم شاكر، حبيبته الفنانة سهر الصايغ، من جريمة "إغتصاب" على أيدي مالك محل الملابس الذي تعمل به سهر، جاء ذلك ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل"حب عمري".