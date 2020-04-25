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أطعمة لتقوية المناعة خلال صوم رمضان لمجابهة كورونا (فيديو)

السبت 25/أبريل/2020 - 06:05 م
الصيام
الصيام
منى صموئيل
تقدم بوابة الفجر الالكترونية، نصائح يومية للمواطنين للمساعدة على الصيام خلال شهر شهر رمضان المبارك خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد، وجاءت النصائح تحت عنوان "صومًا مقبولًا ومناعة قوية".

ونصيحة اليوم عبارة عن أطعمة لتقوية المناعة في زمن الكورونا وخلال صيام رمضان.

1- الاكثار من تناول الجزر لأنه يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي للجسم.

2- العدس والفول من البقوليات الغنية بالحديد ومن العناصر الهامة لمناعة جسمك كالحديد.

3- الأكثار من المشويات والمسلوق.

4- الكبدة والسبانخ والعسل الأسود من الأطعمة الغنية بالحديد والتي تعمل علي تقوية جهاز المناعي ولذا أكثر منهم قدر المستطاع.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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