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سحب تراخيص المراكب التي تشهد تجمعات.. محافظ البحر الأحمر يقرر عودة الرحلات البحرية بعد أسبوعين

السبت 25/أبريل/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
محمد طه
أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم السبت، قرارًا بعودة الرحلات البحرية للمراكب السياحية بجميع مدن المحافظة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تطهير وتعقيم هذه المراكب بشكل مستمر.

أوضح المحافظ أن القرار يشمل السماح لمراكب الركوبه بالأجر والنزهة بعودة العمل، مع إستمرار تعليق عمل جميع أنشطة ( غطس - سنوركل - كايت - ويند سرف - غواصات )  لحين صدور قرار آخر بشانهم، مشددًا على سحب تراخيص أي مراكب تشهد تجمعات، أو تقوم بالتشابك مع بعضها داخل مياه البحر وينتقل أفرادها من مركب إلى آخر.

كان محافظ البحر الأحمر، أصدر قرارًا استباقيًا، يوم الأحد الموافق 12 ابريل بتعليق الرحلات البحرية للمراكب السياحية بجميع مدن المحافظة، وذلك قبل عيد شم النسيم لمنع التجمعات، حيث تشهد هذه الرحلات زحامًا لقضاء يوم شم النسيم، شمل القرار أيضًا يخوت السفاري والمراكب الخاصة، واستثني مراكب الصيد فقط وسمح لها بمزاولة عملها، ولم يُسمح بخروج أي رحلات بحرية منذ صدور قرار تعليق الرحلات، وساهم ذلك بشكل كبير في منع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


خروج 71 مصابا بكورونا من مستشفى العزل عقب تعافيهم

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.

إصابة 201 حالة بكورونا ووفاة 7

وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال مستشار وزيرة الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

4092 مصابا بكورونا في مصر

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

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