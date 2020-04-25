فرمان فايلر يهدي الزمالك صفقة الموسم على طبق من ذهب

حسم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لنادى الأهلى، موقفه من التعاقد مع محمد عبدالعاطى، لاعب وسط وادى دجلة، الذى أصبح هدفا للزمالك فى الفترة الأخيرة.

و رفض فايلر فكرة التعاقد مع نجم دجلة رغم المستوى المميز الذى قدمه عبدالعاطى مع دجلة، بسبب الثنائى محمد محمود وحمدى فتحى وجاهزيتهم للتواجد مع الفريق الأول خلال الأيام المقبلة بعد شفائهم من الإصابة التى لحقت بهمى وقيامهما بخوض تدريبات تأهيلية.

واستقر فايلر على عودة أكرم توفيق بعد انتهاء إعارته لنادى الجونة فى نهاية الموسم، مع تواجد الثنائى عمرو السولية وأليو ديانج، وبالتالى ليست هناك أى حاجة لوجود لاعب دجلة.