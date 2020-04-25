خاص.. مؤلف "اتنين في الصندوق" يشيد بـ حمدي الميرغني وأوس أوس



وقال المؤلف لؤي السيد في تصريحات خاصة ل "الفجر الفني" بأنه سعيد بردود الأفعال حول المسلسل ولم يتوقع هذا التفاعل من بداية عرضة، وولفت انتباه الجمهور بأن المسلسل نوع جديد من الكوميديا.



وأشار بأن تم التعاقد معه من قبل شركة الانتاج على كتابة المسلسل بعد التوقيع مع حمدي الميرغني واوس اوس على بطولة المسلسل، وبعد نقاش مع المنتج عبدالله ابو الفتوح حول فكرة المسلسل وافقوا على فكرة جامعين القمامة.



وعبر المؤلف لؤي السيد بالسعادة بمشاركة النجمين حمدي الميرغني وأوس اوس، وعلق على أول مقابلة بينهم للحديث حول فكرة المسلسل قائلاُ:" اول ما اتقابلنا اتخضيت لما قالولي عايزين نمثل مش فكرة استكشات كوميدي وخلاص".



مسلسل "اتنين في الصندوق" يشرف على إخراجه محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويجسد بطولة مسلسل اتنين في الصندوق حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، إنتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.



حقق مسلسل "اتنين في الصندوق" نجاحا كبيرا بعد عرض أول حلقات منه، وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزهم "تويتر"، "جوجل".