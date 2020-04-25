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عكس التيار.. تشيلسي يعلن عدم تخفيض أجور اللاعبين

السبت 25/أبريل/2020 - 06:08 م
تشيلسي
تشيلسي
اتخذ نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم قرارًا ناريًا بعدم يخفض رواتب لاعبي الفريق الأول في ظل أزمة توقف المنافسات بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإنما طالبهم بدعم الأعمال الخيرية.

وذكر النادي في بيان نشره اليوم أن لاعبي الفريق الأول "لن يقدموا إسهامات مالية للنادي"، وذلك بعد المناقشات التي جرت بشأن تداعيات الوباء، لكن تشيلسي دعا اللاعبين للمساهمة في الأعمال الخيرية.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد ذكرت في وقت سابق من أبريل الجاري أن لاعبي تشيلسي دخلوا في محادثات بشأن تخفيض 10% من الرواتب، في ظل الأزمة الحالية، وقد أجرى مارينا جرانوفسكايا مديرة النادي، المناقشات مع سيزار أزبيليكويتا قائد الفريق.

ولكن نادي تشيلسي أعلن اليوم في بيان، عدم تخفيض رواتب اللاعبين، كما أكد أنه لن يستخدم سياسة الحكومة الخاصة بالاحتفاظ بالوظائف.

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