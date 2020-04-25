Advertisements

مواعيد مسلسلات رمضان 2020 على قناة DMC ..DMC دراما "فالنتينو و فرصة تانية والبرنس"

السبت 25/أبريل/2020 - 06:08 م
مسلسلات رمضان 2020
مسلسلات رمضان 2020
مواعيد مسلسلات رمضان 2020 على قناة DMC ..DMC دراما "فالنتينو و فرصة تانية والبرنس"

ننشر خريطة مسلسلات رمضان 2020 على قناة dmc , dmc دراما، حيث يتشوق الجميع لمعرفة كل المسلسلات المذاعة خلال شهر رمضان على القنوات الفضائية وخاصة قنوات dmc، ولقد تم فعليا نشر البرومو الخاص بالمسلسلات المعروضة عبر تلك القنوات، ولكن لم يتم تحديد موعد عرض تلك المسلسلات وتأتي هذه النقطة أول يوم سحور لبداية شهر رمضان المبارك، وأفادت إداة قنوات دي أم سي أنه تم التعاقد مع عدد من المسلسلات التي تتضمن أبطال ذات جماهيرة عالية ويترقب الجماهير ظهورهم عبر الشاشات من جديد ومن خلال المقال سوف نسرد قائمة مسلسلات رمضان 2020 عبر قناة dmc.


قائمة مسلسلات رمضان على قناة DMC

ننشر حاليا خريطة مسلسلات رمضان عبر قناة DMC  ,DMC دراما وقريبا سيتم وضع موعد كل مسلسل وموعد الإعادة عبر تلك الشاشات وإليكم التفاصيل:

مسلسل فلانتينو للفنان عادل الأمام: ولقد عاد الزعيم للشاشات الفضائية في السباق الرمضانى هذا العام بعد غياب العام الماضي، ويضم مسلسله عدد من النجوم ومنهم ” دلال عبد العزيز وحمدى الميرغي، وعمرو وهبة وداليا البحيري ورانيا محمود ياسين وغيرهم من الفنانين.

موعد عرض مسلسل فلانتينو: الساعة 6:30 مساءا، الإعادة الساعة 1 صباحا.

مسلسل البرنس: يأتي الفنان محمد رمضان هذا العام في مشاركة هذا العمل الفني ضمن مجموعة أخرى من الفنانين ومنهم أحمد زاهر وروجينيا ونجلاء بدر وغيرهم.

موعد عرض مسلسل البرنس: الساعة 7:45 مساءا، الإعادة الساعة : 2 صباحا و10 صباحا.

مسلسل رجالة البيت: ويتشارك الفناننين أحمد فهمى وأكرم حسني هذا العام في السباق الرمضانى، حيث غاب أكرم حسنى العام الماضي ولكن أدى أحمد فهمي مسلسل سيد الشحات وشاركته الفنانة هنا الزاهد.

موعد مسلسل رجالة البيت: الساعة 12 صباحا.

مسلسل فرصة تانية: للفنانة ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي، ولقد حقق مسلسل حكايتي في رمضان 2020 نجاح كبيرا، موعد عرضه الساعة : 10:30 مساءا.

مسلسل لما كنا صغيرين: للفنانة نسرين أمام وكريم عفيفي، ومحمود حميدة و ريهام حجاج وخالد النبوي ومجموعة متميزة من الفنانين، وتعد أول مشاركة لخالد النبوي في السباق الرمضاني وسوف يتم هناك منافسة شديدة بين المسلسلات خلال الأيام القادمة وسيتم تحديد الأعلى نسبة مشاهدة .

موعد مسلسل لما كنا صغيرين: الساعة 9:30 مساءا.

مواعيد مسلسلات رمضان 2020 على قناة DMC ..DMC دراما "فالنتينو و فرصة تانية والبرنس"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مسلسل البرنس مسلسلات وبرامج رمضان 2020 مسلسلات رمضان 2020 مسلسل فرصة تانية مسلسل رجالة البيت خريطة مسلسلات رمضان السباق الرمضان

أخبار تهمك

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يضع شرطا وحيدا من أجل إعادة نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

بيان مهم من الأرصاد حول طقس ثاني أيام رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه التحیة للشهداء ولبراعة المفاوض في تحرير سيناء

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية": لا يوجد دليل على عدم إصابة المتعافين من كورونا مرة أخرى

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان فايلر يهدي الزمالك صفقة الموسم على طبق من ذهب

منذ أقل من نصف ساعة

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يتلقى عرضا سعوديا للرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

سيناريوهات صادمة.. ماذا سيحدث لو مات زعيم كوريا الشمالية؟

منذ حوالي 3 ساعات

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

طبيب يكشف درجة الحرارة القاتلة لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ ساعة و نصف

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ يوم

موضوعات متعلقة

قائمة مسلسلات رمضان 2020 والقنوات العارضة

تعرف على القائمة الكاملة لمسلسلات قنوات الشركة المتحدة في رمضان 2020

بعد تهديده بالاعتزال.. "DMC" ترد على خالد النبوي وأفيش "لما كنا صغيرين"

"الفجر الفني".. ينشر الخريطة الكاملة لمواعيد مسلسلات رمضان 2020 والقنوات الناقلة لها

تعرف على مواعيد عرض مسلسلات قناة "dmc"

تعرف على موعد عرض مسلسل البرنس الحلقة 1 الاولى على قناة DMC في شهر رمضان 2020 وموعد الإعادة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:58 م

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

09:13 م

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

11:09 ص

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

01:02 م

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

08:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة