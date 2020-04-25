مواعيد مسلسلات رمضان 2020 على قناة DMC ..DMC دراما "فالنتينو و فرصة تانية والبرنس"

ننشر خريطة مسلسلات رمضان 2020 على قناة dmc , dmc دراما، حيث يتشوق الجميع لمعرفة كل المسلسلات المذاعة خلال شهر رمضان على القنوات الفضائية وخاصة قنوات dmc، ولقد تم فعليا نشر البرومو الخاص بالمسلسلات المعروضة عبر تلك القنوات، ولكن لم يتم تحديد موعد عرض تلك المسلسلات وتأتي هذه النقطة أول يوم سحور لبداية شهر رمضان المبارك، وأفادت إداة قنوات دي أم سي أنه تم التعاقد مع عدد من المسلسلات التي تتضمن أبطال ذات جماهيرة عالية ويترقب الجماهير ظهورهم عبر الشاشات من جديد ومن خلال المقال سوف نسرد قائمة مسلسلات رمضان 2020 عبر قناة dmc.









قائمة مسلسلات رمضان على قناة DMC





ننشر حاليا خريطة مسلسلات رمضان عبر قناة DMC ,DMC دراما وقريبا سيتم وضع موعد كل مسلسل وموعد الإعادة عبر تلك الشاشات وإليكم التفاصيل:





مسلسل فلانتينو للفنان عادل الأمام: ولقد عاد الزعيم للشاشات الفضائية في السباق الرمضانى هذا العام بعد غياب العام الماضي، ويضم مسلسله عدد من النجوم ومنهم ” دلال عبد العزيز وحمدى الميرغي، وعمرو وهبة وداليا البحيري ورانيا محمود ياسين وغيرهم من الفنانين.





موعد عرض مسلسل فلانتينو: الساعة 6:30 مساءا، الإعادة الساعة 1 صباحا.





مسلسل البرنس: يأتي الفنان محمد رمضان هذا العام في مشاركة هذا العمل الفني ضمن مجموعة أخرى من الفنانين ومنهم أحمد زاهر وروجينيا ونجلاء بدر وغيرهم.





موعد عرض مسلسل البرنس: الساعة 7:45 مساءا، الإعادة الساعة : 2 صباحا و10 صباحا.





مسلسل رجالة البيت: ويتشارك الفناننين أحمد فهمى وأكرم حسني هذا العام في السباق الرمضانى، حيث غاب أكرم حسنى العام الماضي ولكن أدى أحمد فهمي مسلسل سيد الشحات وشاركته الفنانة هنا الزاهد.





موعد مسلسل رجالة البيت: الساعة 12 صباحا.





مسلسل فرصة تانية: للفنانة ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي، ولقد حقق مسلسل حكايتي في رمضان 2020 نجاح كبيرا، موعد عرضه الساعة : 10:30 مساءا.





مسلسل لما كنا صغيرين: للفنانة نسرين أمام وكريم عفيفي، ومحمود حميدة و ريهام حجاج وخالد النبوي ومجموعة متميزة من الفنانين، وتعد أول مشاركة لخالد النبوي في السباق الرمضاني وسوف يتم هناك منافسة شديدة بين المسلسلات خلال الأيام القادمة وسيتم تحديد الأعلى نسبة مشاهدة .



