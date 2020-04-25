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إيطاليا.. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
الفجر

سجلت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، 415 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 26384، بحسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

كما أعلنت السلطات الصحية، عن تسجيل 2357 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 195 ألفا و 351 حالة. 

وتحيي إيطاليا، اليوم، ذكرى تحررها نهاية الحرب العالمية الثانية، في ظل أجواء وباء كورونا الحالية بصورة لم تعهدها من قبل على الإطلاق، وترددت أغاني "بيلا تشاو" ورفع العلم الإيطالي بألوانه الخضراء والبيضاء والحمراء خلف الرئيس الجالس بمفرده في مكتبه.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,865 مليون إصابة، بينهم أكثر من 200 ألف حالة وفاة، وأكثر من 816 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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