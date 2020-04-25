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وكيله السابق: ريال مدريد لديه رغبة كبيرة بضم نيمار

السبت 25/أبريل/2020 - 07:08 م
نيمار
نيمار
وكالات
صرح فاجنر ريبيرو وكيل الأعمال السابق للنجم البرازيلي نيمار، أن نادي ريال مدريد كان مهتما للغاية بالحصول على خدمات الهداف السابق لبرشلونة، والمحترف حاليا بصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وصرح فاجنر لشبكة إسبن الرياضية "ذهبت إلى مدريد عدة مرات لأن (رئيس ريال مدريد) فلورنتينو بيريز كان يحلم بضم نيمار. العام الماضي التقيت به في مايو، في مكتبه، حتى أنه قال لي إنه لايزال يحلم بالتعاقد مع نيمار".

وواصل فاجنر "اتصل بي مسؤولو ريال مدريد العديد من المرات (قبل انتقاله لبرشلونة)، اليوم سعر انتقال نيمار من بي إس جي يبلغ 164 مليون يورو، هذا السعر لم يكن موجودا قبل عام".

وأضاف "كانت هناك العديد من العروض لضم نيمار، تشيلسي اتصل بي وقدم عرضاً رسمياً بعد مشاركة نيمار الأولى مع منتخب البرازيل في 2010، درسنا العرض ولكن في النهاية لم نقرر شيء. بعدها جاءت عروض من بايرن ميونخ ومن يوفنتوس، حيث عقدت اجتماعاً مع مسؤوليه في تورينو".

وعاد فاجنر للدفاع مجدداً عن جودة نيمار "إنه أفضل بكثير من ميسي وكريستيانو رونالدو. لم أر نيمار على الإطلاق يلعب بشكل سيء، كان متألقاً منذ البداية مع سانتوس، دائما ما ينجح في خلخلة الدفاعات ويتعرض للعديد من الالتحامات، ولكنه يسجل ويصنع، شاهدنا هكذا في برشلونة وبي إس جي".

جدير بالذكر أن نيمار (28 عاماً) أثار العديد من الأزمات قبل انطلاق الموسم الحالي في باريس للمطالبة برحيله وعودته للبرسا لاشتياقه للعب إلى جانب أصدقائه هناك، لكن إدارة النادي الفرنسي تشبثت بالإبقاء عليه ورفضت الاستغناء عن خدماته.

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