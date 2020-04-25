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مستقبل وطن يواصل مساندة الدولة لدعمها للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا بمركز أطسا في الفيوم

السبت 25/أبريل/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر
ريهام على
في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دور حزب مستقبل وطن المجتمعي، وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد، الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب.

ولدور حزب مستقبل وطن المجتمعي ومشاركتة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن لتخفيف العبئ عنة ودعم الأسر الأكثر أحتياجا.

تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحي، أمين حزب مستقبل وطن، بمحافظة الفيوم، واصلت أمانة الحزب بمركز ومدينة إطسا بالفيوم، توزيع ععد كبير من كرتونة مواد غذائية تحتوى على ١٥ كيلو من كافة المواد الغذائية الجافة علي الأسر الاكثر أحتياجا بقرى المركز، حيث تم التوزيع في مركز ومدينة اطسا بقري دانيال، وخليل الجندي، وقري قلمشاه وتوابعها، وعزب ونجوع البوره، والرفيع، ومفتاح، وبريك، ومنشاوى، وشقلوف، والجبل، وذلك تحت أشراف أمانة تنمية الموارد والخدمة الاجتماعية بمركز اطسا وبمشاركة أمانات الشباب، والمرأه، والعمل الجماهيرى، والأعلام باطسا، حيث قام فريق الحزب بتوصيل كرتونة المواد الغذائية إلى منازل المستحقين لها من المواطنين وفقًا لكشوف تم إعدادها مسبقا علي أرض الواقع ضمانا لوصول المساعدات إلي مستحقيها الفعليين دون مجاملات.

وأشار أمين الحزب بالمحافظة، أن عملية التوزيع سبقها نزول عدة فرق من الحزب إلي هذة القرية لعمل كشوف واقعية للمستحقين والأكثر أحتياجا من البسطاء، مشيرا إلي أن أمانة الحزب بالمحافظة، تستهدف معاونة الأسر الأكثر احتياجا والمستحقة وتخفيف العبء عنها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم ومساندة مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف العبئ عن كاهل المواطنين البسطاء والأكثر احتياجا.
مستقبل وطن يواصل مساندة الدولة لدعمها للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا بمركز أطسا في الفيوم
مستقبل وطن يواصل مساندة الدولة لدعمها للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا بمركز أطسا في الفيوم
مستقبل وطن يواصل مساندة الدولة لدعمها للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا بمركز أطسا في الفيوم
مستقبل وطن يواصل مساندة الدولة لدعمها للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا بمركز أطسا في الفيوم
مستقبل وطن يواصل مساندة الدولة لدعمها للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا بمركز أطسا في الفيوم
مستقبل وطن يواصل مساندة الدولة لدعمها للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا بمركز أطسا في الفيوم
مستقبل وطن يواصل مساندة الدولة لدعمها للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا بمركز أطسا في الفيوم
مستقبل وطن يواصل مساندة الدولة لدعمها للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا بمركز أطسا في الفيوم
مستقبل وطن يواصل مساندة الدولة لدعمها للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا بمركز أطسا في الفيوم
مستقبل وطن يواصل مساندة الدولة لدعمها للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا بمركز أطسا في الفيوم
مستقبل وطن يواصل مساندة الدولة لدعمها للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا بمركز أطسا في الفيوم
مستقبل وطن يواصل مساندة الدولة لدعمها للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا بمركز أطسا في الفيوم
مستقبل وطن يواصل مساندة الدولة لدعمها للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا بمركز أطسا في الفيوم
مستقبل وطن يواصل مساندة الدولة لدعمها للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا بمركز أطسا في الفيوم
مستقبل وطن يواصل مساندة الدولة لدعمها للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا بمركز أطسا في الفيوم
مستقبل وطن يواصل مساندة الدولة لدعمها للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا بمركز أطسا في الفيوم
مستقبل وطن يواصل مساندة الدولة لدعمها للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا بمركز أطسا في الفيوم
مستقبل وطن يواصل مساندة الدولة لدعمها للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا بمركز أطسا في الفيوم
مستقبل وطن يواصل مساندة الدولة لدعمها للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا بمركز أطسا في الفيوم
مستقبل وطن يواصل مساندة الدولة لدعمها للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا بمركز أطسا في الفيوم

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