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تعرف على ضحية الحلقة الثانية من برنامج "رامز مجنون رسمي"

السبت 25/أبريل/2020 - 06:19 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
روان هيثم
تحل الفنانة نبيلة عبيد ضيفة ثاني حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي"، والمذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً، وكانت الفنانة غادة عادل ضيفة الحلقة الأولى أمس.


وينتظر الجمهور برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال من كل عام، ويتلهفون لمعرفة فكرته الجديدة، ولا يستطيعون التخيل رمضان من دون برنامج لرامز جلال.

وظهر في البرومو التشويقي عدد من النجوم التي استضافهم "جلال" في برنامجه الرمضاني "رامز مجنون رسمي" وأبرزهم ياسمين صبري ومحيي إسماعيل ونبيلة عبيد وأمينة خليل وغادة عادل، حسن شاكوش، حمو بيكا.

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