مجلس الكنائس العالمى يعلن عن مسابقة للكتابة عن الشباب

دعا مجلس الكنائس العالمي الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١٨ إلى ٣٠ سنة، إلى كتابة مقالات تصف رؤيتهم لوضعهم الحالي من تحديات وسبل للنهوض، كجزء من مشاركة الشباب في الجمعية الحادية عشرة لمجلس الكنائس العالمي التي تعقد نهاية عام ٢٠٢١.

واجتمع قداسته ونيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة والمسؤول عن الأسقفية، مع مسؤولي الأقسام والبرامج التابعة لأسقفية الخدمات لتدبير الطرق الآمنة لعودة نشاط الأسقفية، خاصة البرامج الصحية وبرامج الإغاثة وغيرها من البرامج الضرورية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجدة.

واجتمع قداسته ونيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة والمسؤول عن الأسقفية، مع مسؤولي الأقسام والبرامج التابعة لأسقفية الخدمات لتدبير الطرق الآمنة لعودة نشاط الأسقفية، خاصة البرامج الصحية وبرامج الإغاثة وغيرها من البرامج الضرورية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجدة.

فى سياق آخر، زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مقر أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.

فى سياق آخر، زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مقر أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.





كما تلقى البابا تواضروس الثاني، الاربعاء، اتصالًا تليفونيًّا من غبطة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي بطريرك الكنيسة المارونية الكاثوليكية بلبنان، للتعزية في نياحة القس رويس الأورشليمي كاهن كنيستنا بلبنان.



