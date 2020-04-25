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مجلس الكنائس العالمى يعلن عن مسابقة للكتابة عن الشباب
السبت 25/أبريل/2020 - 06:17 م
حازم رفعت
دعا مجلس الكنائس العالمي الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١٨ إلى ٣٠ سنة، إلى كتابة مقالات تصف رؤيتهم لوضعهم الحالي من تحديات وسبل للنهوض، كجزء من مشاركة الشباب في الجمعية الحادية عشرة لمجلس الكنائس العالمي التي تعقد نهاية عام ٢٠٢١.
كما يمكن للراغبين المشاركة بإرسال نبذة عن محتوى المقال باللغة الإنجليزية لا تزيد عن ٣٥٠ كلمة على البريد الإلكتروني [email protected] قبل يوم الأحد الموافق ١٠ من مايو المقبل.
فى سياق آخر، زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مقر أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.
واجتمع قداسته ونيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة والمسؤول عن الأسقفية، مع مسؤولي الأقسام والبرامج التابعة لأسقفية الخدمات لتدبير الطرق الآمنة لعودة نشاط الأسقفية، خاصة البرامج الصحية وبرامج الإغاثة وغيرها من البرامج الضرورية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجدة.
كما تلقى البابا تواضروس الثاني، الاربعاء، اتصالًا تليفونيًّا من غبطة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي بطريرك الكنيسة المارونية الكاثوليكية بلبنان، للتعزية في نياحة القس رويس الأورشليمي كاهن كنيستنا بلبنان.
بدأ الأب المتنيح خدمته في لبنان منذ عشر سنوات، سبقتها خدمته بعدة كنائس تابعة للكرسي الأورشليمي مذ كان شماسًا مكرسًا عام ١٩٨٥، بشكل متواصل مرورًا برهبنته وحتى نياحته.
وكان الأنبا أنطونيوس، مُطران الكرسي الأورشليمي للأقباط الأرثوذكس بمدينة القدس، قد ترأس أمس، صلاة الجنازة علي جثمان الراهب القس رويس الأورشليمي، كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بضاحية سن الفيل بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في الكنيسة ذاتها بحضور عدد محدود من الإكليروس دون حضورٍ شعبي وفقًا لقرارات الكنيسة بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم بث الصلوات عبر شبكة الإنترنت ليتسنى لأبناء الكنيسة متابعتها عبر الشاشات.
وشارك نيافته صلاة الجنازة، لفيف من رهبان الدير، حيث حرصت القنوات الفضائية المسيحية ووسائل التواصل الإجتماعي " فيس بوك" إذاعة الصلوات بالبث المُباشر.
رحل الراهب الأورشليمي الثلاثاء الماضى، عن عٌمر جاوز الـ ٥٨ سنة بعد حياة رهبانية ورعوية امتدت لأكثر من ٢٠ سنة سبقها فترة خدمة وتكريس في العراق لمدة ١٥ سنة.
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