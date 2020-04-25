Advertisements

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

السبت 25/أبريل/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

وافق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على رحيل محمد عواد، حارس مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة.

 

ومنح كارتيرون الضوء الأخضر لإدارة الفريق، بشأن رحيل عواد عن الفريق فى ظل صعوبة تواجده فى التشكيل الأساسى للأبيض بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه الحارس محمد أبوجبل بجانب عودة محمود جنش وتواجد الحارس الشاب محمد صبحى.

 

وطلب الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون من إدارة الزمالك رحيل عواد والبحث عن فرصة له خارج القلعة البيضاء سواء عن طريق البيع أو الإعارة.

 

ويبحث مسؤولو الزمالك حاليا موقف الحارس بعد توقف مفاوضات انتقاله لبيراميدز .

أخبار تهمك

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ ساعة و 8 دقيقة

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 11 ساعة

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان فايلر يهدي الزمالك صفقة الموسم على طبق من ذهب

منذ أقل من ساعتين

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

طبيب يكشف درجة الحرارة القاتلة لفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ 41 دقيقة

رمضان صبحي يجهز بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ يوم

بعد فحص نصف مليون.. "الصحة" تزف خبرا سارا عن المصريين العائدين من الخارج

منذ ساعة و 14 دقيقة

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 9 ساعات

بيان مهم من الأرصاد حول طقس ثاني أيام رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة العالمية": لا يوجد دليل على عدم إصابة المتعافين من كورونا مرة أخرى

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:50 م

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

07:18 م

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

04:58 م

بعد فحص نصف مليون.. "الصحة" تزف خبرا سارا عن المصريين العائدين من الخارج

06:44 م

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

09:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة