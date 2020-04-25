مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

وافق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على رحيل محمد عواد، حارس مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومنح كارتيرون الضوء الأخضر لإدارة الفريق، بشأن رحيل عواد عن الفريق فى ظل صعوبة تواجده فى التشكيل الأساسى للأبيض بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه الحارس محمد أبوجبل بجانب عودة محمود جنش وتواجد الحارس الشاب محمد صبحى.

وطلب الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون من إدارة الزمالك رحيل عواد والبحث عن فرصة له خارج القلعة البيضاء سواء عن طريق البيع أو الإعارة.

ويبحث مسؤولو الزمالك حاليا موقف الحارس بعد توقف مفاوضات انتقاله لبيراميدز .