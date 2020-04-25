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إلتزام المحال التجارية بكفرالشيخ بالحظر لليوم 32 على التوالي

السبت 25/أبريل/2020 - 06:20 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، قرار غلق المحال باليوم الثاني والثلاثين من أيام الحظر، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحلات التجارية من الـ 5 مساءً حتى الـ 6 صباحًا طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى الـ 5 مساءً، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

شدد محافظ كفرالشيخ، على جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرارات غلق المحال، مشيرًا إلي أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من يخالف تلك الأحكام والقرارات‪.‬

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالتزام أصحاب المحال بالتعليمات والإرشادات الخاصة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشددًا على ضرورة استمرار الالتزام في تطبيق الإجراءات التي تفرضها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

خروج 71 مصابا بكورونا من مستشفى العزل عقب تعافيهم

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.

إصابة 201 حالة بكورونا ووفاة 7

وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال مستشار وزيرة الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

4092 مصابا بكورونا في مصر

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
إلتزام المحال التجارية بكفرالشيخ بالحظر لليوم 32 على التوالي
إلتزام المحال التجارية بكفرالشيخ بالحظر لليوم 32 على التوالي
إلتزام المحال التجارية بكفرالشيخ بالحظر لليوم 32 على التوالي
إلتزام المحال التجارية بكفرالشيخ بالحظر لليوم 32 على التوالي
إلتزام المحال التجارية بكفرالشيخ بالحظر لليوم 32 على التوالي
إلتزام المحال التجارية بكفرالشيخ بالحظر لليوم 32 على التوالي
إلتزام المحال التجارية بكفرالشيخ بالحظر لليوم 32 على التوالي
إلتزام المحال التجارية بكفرالشيخ بالحظر لليوم 32 على التوالي
إلتزام المحال التجارية بكفرالشيخ بالحظر لليوم 32 على التوالي
إلتزام المحال التجارية بكفرالشيخ بالحظر لليوم 32 على التوالي

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