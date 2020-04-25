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نجم يوفنتوس يحسم موقفه من الرحيل إلى مانشستر سيتي

السبت 25/أبريل/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

حسم نجم فريق يوفنتوس موقفه من الانتقال لصفوف مانشستر سيتي في الفترة المقبلة.

 

وكانت تقارير إعلامية، قد أكدت في الفترة الماضية، عن وجود اهتمام من قبل مانشستر سيتي بضم ليوناردو بونوتشي، مدافع نادي يوفنتوس، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وذكر موقع جول، أن مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، يرى بأن بونوتشي هو الرجل المثالي بالنسبة له في دفاع السيتيزن، حيث يتوافق اللاعب مع أسلوب لعب المدرب الإسباني.

 

بينما أكد موقع كالتشيو ميركاتو، أن بونوتشي ليس لديه أي نية في مغادرة يوفنتوس في الوقت الحالي، حيث يعد اللاعب حاليًا أحد قائدي البيانكونيري، إلى جانب كلًا من جيانلويجي بوفون وجورجيو كيلليني.

 

وكان بونوتشي قد جدد عقده مع يوفنتوس مؤخرًا، وذلك بعد عامين فقط بعد عودته لصفوف اليوفي قادمًا من إي سي ميلان.

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