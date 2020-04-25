رد فعل غير متوقع من علي معلول في "رامز مجنون رسمي"

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استضاف الفنان رامز جلال لاعب الكرة علي معلول في الحلقة الثانية من برنامجه "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " MBC" في تمام الساعة ال6:30 مساء.



وبدأت الحلقة باقناع لاعب الكرة علي معلول بأن هذا البرنامج هو برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي يضم بعض الأسئلة الجريئة التي يجيب عليها الضيف، ويمر بثلاث فقرات وهي "الوش التاني"،"الثبات الإنفعالي"، "خليك واضح".



وتم جلوس لاعب الكرة علي معلول على كرسي الاعتراف وربط أيديها وأرجلها،في المرحلة الأولى والتي طرحت عليها الإعلامية بعض الأسئلة منها ما اللقلب المفضل بالنسبة إليك؟ ولماذا لقبو عليك أسرع دليفري في مصر؟.



وفي المرحلة الثانية وفي "الثبات الانفعالي"، والتي جاء فيها رامز جلال من داخل صندوق المغلب بثلاث صور أولهم ظافرالعابدين وصالح جمعة والمفاجأة في الصورة الثالثة هو رامز جلال الذي يخرج من داخل الصندوق وتغير وجه "معلول" من الرعب.









ويقدم رامز جلال برنامج مقالب له بفكرة مختلفة عن العام السابق، وتختلف فكرة برنامجه هذا العام بمواجهته للضيف بدون"ماسك"، وكانت الحلقة الأولى من برنامج "رامز مجنون رسمي" باستضافة الفنانة غادة عادل.