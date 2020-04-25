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بسبب ضابط شرطة.. إطلاق سراح محمد محمود بعد القبض عليه

السبت 25/أبريل/2020 - 07:06 م
عمر ودياب
عمر ودياب
روان هيثم
يتهم الفنان علي ربيع الفنان حسن منصور بأنه هو من أعطاهم سيارة نصها حصان والنص الأول سيارة.

ليتعرض الفنان محسن منصور ويقول للظابط أنه لا يتركهم الا بدفع قسط السيارة، ليقول له الفنان علي ربيع "انت حابسوا ليه دلوقتي معاد القسط مجاش".

ليرد الظابط على الفنان محسن منصور ان كان هيتنازل عن المحضر أم لا، ليقول له الفنان محسن منصور انه قرر التنازل عن المحضر بسبب نظرة الظابط له فقط.

وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.

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