علي معلول يصرخ بسبب مقلب رامز قائلا "والله بكرهك برشا"

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بدأت الحلقة الثانية من برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " MBC" باستضافة لاعب الكرة علي معلول والذي يذاع في الساعة ال6:30.





وظهر رامز جلال للاعب الكرة علي معلول وهو جالس على كرسي الاعتراف، قائلا له "من اللحظة دي يمعلول الوضع اتغير انت دلوقتي في مملكتي هتلتزم بقواعدي وتوافق بشروطي كل المطلوب منك في الحلقة دي إنك تخرس خالص.." وسأله أول سؤال وهو ما رأيك في لون شعري، وأجاب "معلول" قائلا "حلو بس مش لايق عليك بس متزعلش".



وتابعت الحلقة بعض اللقطات حيث عاقب "جلال" لاعب الكرة علي معلول من خلال ضخ شعر علي بمعلول بنفس لون شعر رامز جلال، ثم قال له "لازم أخليك عالي علشان اسمك علي" ثم تم رفع كرسي الاعتراف الذي يجلس عليه "معلول" إلى سقف الأستوديو،وطلب "جلال" من "معلول" أن يغير لون شعره وعند رفضه جعل كرسي الاعتراف يدور به في الأستوديو بأكمله وكان "معلول" يصرخ من هذا الدوران.



وأضاف "جلال" قائلا لعلي معلول "أنا مصري وأهلاوي وانت من ساعة ما جيت مصر مفيش حد عارف يلعب باك ليفت الله يحرقك..اتقي الله" ولذالك قام "جلال" بمعاقبته بلف كرسي الاعتراف ليكون رجل علي معلول لسقف الأستوديو ووجهه لأرض الأستوديو وانهال "معلول" بالصريخ قائلا لرامز جلال "والله بكرهك برشا"

