علي ربيع ومصطفى خاطر يلتحقان بوظيفة جديدة في "عمر ودياب"

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ينتقل الفنان علي ربيع ومصطفى خاطر للعمل في وظيفة جديدة كرجال أمن في شركة كبيرة، ويأخذون طبنجة لحماية المكان.



ويعطيهم في العمل أوردر توصيل مبلغ قيمته ستة ألاف جنية ليعترضوا لأنهم رأوا غيرهم من الشركة يأخذون مليون جنية لتوصيلهم، ليقول لهم علي ربيع" ده ابن امين شيكو والله بتاع شاورما انت".



ليستعجلوهم في توصيل مبلغ سداد قيمة الجمعية قبل البدء في العمل، ليسخر الفنان علي ربيع قائلا: "أتنين شباب زي الورد يوصلوا فلوس جمعية ده احنا لو في اعدادي مش هنعملها".



وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.