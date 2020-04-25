لجنة متابعة كورونا تطمئن على الأوضاع الصحية للحالات المسجلة بالمملكة

وأطلعت اللجنة، على جميع التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره. وأثنت اللجنة على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول، ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.





وعقب الاجتماع أوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس "كورونا المستجد" حول العالم بلغت أكثر من (2800000) حالة وبلغ عدد الحالات التي جرى تعافيها أكثر من (796) ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (197) ألف حالة.





وفيما يخص المملكة، أفاد العبد العالي، أنه يضاف للعدد الإجمالي الحالات المؤكدة الجديدة وهي (1197)، توزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة (264) حالة، وجدة (271)، والرياض (160)، والمدينة المنورة (120)، والخبر (45)، والدمام (43) حالة، والهفوف (34) حالة، والطائف (27)، حالة، والجبيل (26)، وبيش (20)، وبريدة (17)، وينبع (13)، والمذنب (12)، والباحة (6) حالات، وساجر (6) حالات، وعرعر (5) حالات، والمزاحمية (5) حالات، وأبها حالتان، وتبوك حالتان، والمخواة حالتان، وحالة واحدة في كل من (عنيزة، والزلفي، والخرج، والقنفذة، وخميس مشيط ، وبني مالك، وتربة).





وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (16299) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًّا (13948) حالات نشطة، لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها ( 115) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.





وأشار متحدث الصحة إلى أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1197) كان نسبة السعوديين منها 24% والأجانب النسبة المتبقية, فيما وصل عدد المتعافين إلى (2215) حالة بإضافة (166) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (136) فردًا، بإضافة 9 حالات وفيات جديدة وهي حالة واحدة لسعودي في جدة يبلغ من العمر 49 عامًا وآخر في مكة المكرمة يبلغ من العمر (60) عامًا و(7) حالات لغير سعوديين في جدة ومكة المكرمة وتتراوح أعمارهم بين 33 عامًا و77 عامًا ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.