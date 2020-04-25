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بيان مهم من التعليم لطلاب أولى وثانية ثانوي المتغيبين عن الامتحان

السبت 25/أبريل/2020 - 07:13 م
ارشيفية
ارشيفية
ريم محمود
عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا على جميع المديريات التعليمية علي مستوي جمهورية مصر العربية بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وقالت الوزارة، فى بيان صحفي اليوم السبت، أنه إيماء إلي الاستفسارات التي استقبلتها الوزارة من أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين تغيبوا عن أداء الامتحان في مادة أو بعض المواد في الفصل الدراسي الأول لظروف مرضية أو قهرية ويستفسرون عن كيفية أداء الامتحان في المواد التي تغيبوا فيها.

تقول الوزارة، إنه بعرض الموضوع علي مدير المركز القومي للامتحانات، بمدي إمكانية عقد اختبار تكميلي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام فقد أفاد بأنه يتم تكليف الموجهين الأوائل بالمديريات التعليمية بإعداد اختبارات تكميلية للطلاب الذين تغيبوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول.

وقالت الوزارة أنه إذا تغيب الطالب عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر مرضي أو قهري يتم عقد اختبار تكميلي له عقب امتحان الفصل الدراسي الثاني.

وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المنصة الالكترونية أصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب علي مستوي جمهورية مصر العربية لعقد الامتحانات الالكترونية والتي سوف تبدأ ٢٩ أبريل الجاري لكل من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وتنتهي في مايو.

وكانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي، هي اختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عند استخدام الطلبة لمنصة الامتحان استعدادًا لامتحانات نهاية العام، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات ليس لها درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، امتحان مادة التاريخ إلكترونيًا،  استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020، حيث نجح 545 ألف طالب طالبة في تأدية الامتحان حتى الساعة الواحدة ظهرًا، من إجمالي 589 ألف طالب طالبة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتعقد امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي في الفترة من 29 إبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.

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