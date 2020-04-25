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إحالة المشرف على مستشفيات الحميات بالأقصر للتحقيق

السبت 25/أبريل/2020 - 07:20 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
أحال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، اليوم السبت، المشرف على مستشفيات الحميات بالمحافظة، وذلك خلال جولة تفقدية لمستشفى حميات الأقصر.

وأجرى الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولة تفقدية بمستشفى حميات الأقصر، للإطمئنان على سير العمل، والرعاية الطبية المقدمة للمرضى، وكذلك معمل التحاليل الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وفوجئ مدير مديرية الصحة بالأقصر، بعد تفعيل جدول نوباتجيات الأخصائيين بالممستشفى، الأمر الذي أدى إلى إصداره قرارًا بإحالة المشرف علي مستشفيات الحميات إلى التحقيق لعدم تفعيل.

يأتي ذلك في إطار التعليمات المستمرة من الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة المستمره لكافة المنشآت الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.
إحالة المشرف على مستشفيات الحميات بالأقصر للتحقيق
إحالة المشرف على مستشفيات الحميات بالأقصر للتحقيق
إحالة المشرف على مستشفيات الحميات بالأقصر للتحقيق
إحالة المشرف على مستشفيات الحميات بالأقصر للتحقيق
إحالة المشرف على مستشفيات الحميات بالأقصر للتحقيق
إحالة المشرف على مستشفيات الحميات بالأقصر للتحقيق

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