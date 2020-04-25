Advertisements

علي ربيع ومصطفى خاطر ينقذان رجل من الضرب في "عمر ودياب''

السبت 25/أبريل/2020 - 07:27 م
علي ربيع ومصطفى خاطر
علي ربيع ومصطفى خاطر
روان هيثم
يذهب الفناني علي ربيع ومصطفى خاطر لتوصيل فلوس الجمعية، ويشاهدوا الرجل الذي يتم توصيل له الجمعية ويدعى "عم رمضان" رجل يضرب عم رمضان لعدم سداده الجمعية.

ويبكي الفنان مصطفى خاطر "دياب" بسبب تأثره لضرب العم رمضان، وعندما يسأل اين العم رمضان يعرف انه هو الذي يتضرب في هذه الخناقة ويقوم باعطاءه الجمعية ليفرح العم رمضان كثيرا ويتم انقاذه من يد الرجل الذي يقوم بضربه ويقوم بسداد المبلغ المتدين به.

وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.

أخبار تهمك

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

فرمان فايلر يهدي الزمالك صفقة الموسم على طبق من ذهب

منذ ساعتين

رمضان صبحي يجهز بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 9 ساعات

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ يوم

بعد فحص نصف مليون.. "الصحة" تزف خبرا سارا عن المصريين العائدين من الخارج

منذ ساعة و 20 دقيقة

"الصحة العالمية": لا يوجد دليل على عدم إصابة المتعافين من كورونا مرة أخرى

منذ حوالي 8 ساعات

طبيب يكشف درجة الحرارة القاتلة لفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بيان مهم من الأرصاد حول طقس ثاني أيام رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ ساعة و 14 دقيقة

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:50 م

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

07:18 م

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

04:58 م

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

09:13 م

بعد فحص نصف مليون.. "الصحة" تزف خبرا سارا عن المصريين العائدين من الخارج

06:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة