علي ربيع ومصطفى خاطر ينقذان رجل من الضرب في "عمر ودياب''

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يذهب الفناني علي ربيع ومصطفى خاطر لتوصيل فلوس الجمعية، ويشاهدوا الرجل الذي يتم توصيل له الجمعية ويدعى "عم رمضان" رجل يضرب عم رمضان لعدم سداده الجمعية.



ويبكي الفنان مصطفى خاطر "دياب" بسبب تأثره لضرب العم رمضان، وعندما يسأل اين العم رمضان يعرف انه هو الذي يتضرب في هذه الخناقة ويقوم باعطاءه الجمعية ليفرح العم رمضان كثيرا ويتم انقاذه من يد الرجل الذي يقوم بضربه ويقوم بسداد المبلغ المتدين به.



وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.