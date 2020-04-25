الصحة التركية تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا





صرحت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، بتسجيل 106 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2706 حالة.





وأضافت وزارة الصحة: أنه تم كذلك تسجيل 2861 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 107 آلاف و773 شخصا، وهي أكبر حصيلة خارج أوروبا والولايات المتحدة.





ولفتت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 25582 شخصا، موضحة أنه تم إجراء 38308 فحوص للكشف عن كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



