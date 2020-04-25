Advertisements

الصحة التركية تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 07:19 م
بوابة الفجر
وكالات

صرحت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، بتسجيل 106 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2706 حالة.

وأضافت وزارة الصحة: أنه تم كذلك تسجيل 2861 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 107 آلاف و773 شخصا، وهي أكبر حصيلة خارج أوروبا والولايات المتحدة.

ولفتت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 25582 شخصا، موضحة أنه تم إجراء 38308 فحوص للكشف عن كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,865 مليون إصابة، بينهم أكثر من 200 ألف حالة وفاة، وأكثر من 816 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس تركيا الصحة التركية الصحة التركية

أخبار تهمك

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ يوم

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

بيان مهم من الأرصاد حول طقس ثاني أيام رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 7 ساعات

بعد فحص نصف مليون.. "الصحة" تزف خبرا سارا عن المصريين العائدين من الخارج

منذ ساعة و 20 دقيقة

رمضان صبحي يجهز بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ ساعة و 14 دقيقة

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة العالمية": لا يوجد دليل على عدم إصابة المتعافين من كورونا مرة أخرى

منذ حوالي 8 ساعات

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 11 ساعة

طبيب يكشف درجة الحرارة القاتلة لفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

فرمان فايلر يهدي الزمالك صفقة الموسم على طبق من ذهب

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. تركيا تعلن فرض حظر التجول على 31 مدينة

"جازان" تُسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

العراق.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

المغرب.. تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تواصل صدارتها "عالميًا" في إجراء فحوص فيروس كورونا

الجزائر تعلن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:50 م

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

07:18 م

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

04:58 م

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

09:13 م

بعد فحص نصف مليون.. "الصحة" تزف خبرا سارا عن المصريين العائدين من الخارج

06:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة