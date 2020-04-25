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رغم رعبه من الحيوانات.. علي معلول يقبل مسك الثعبان بدلا من التوقيع للزمالك

السبت 25/أبريل/2020 - 07:35 م
علي معلول والزمالك
علي معلول والزمالك
مي مرسي
كان لاعب الكرة علي معلول، ضيف ثاني حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة "MBC" الساعة ال6:30 مساء.


قام رامز جلال بلف كرسي الاعتراف الذي يجلس به علي معلول، وأخرج أمامه الصندوقين الذي يوجد بهما عقرب وثعبان، وقال له رامز جلال " علشان مخرجش الحيوانات دي اوعدني بعد الحلقة دي هنفضل صحاب وقولي سامحتك"، وبعد رؤية "معلول" لكل هذه الحيوانات بدأ بالصريخ قائلا "مبحبش الحيوانات خالص ولا حتى النملة".

وأخاف "جلال" علي معلول قائلا لطاقم برنامجه "هاتو الكلب من ورا"، ولكن استعطفه "معلول" فلم يأتي بالكلب، وقال له رامز جلال "انت عارف ان أنا ممكن أخليك تمضي للزمالك دلوقتي" فقال له علي معلول "لأ هات التعبان أحسن" مما جعل رامز جلال يستعطف معه لأنه أهلاوي.


وبدأ رامز جلال بإجراء بعض المواقف الكوميدية قائلا "عايز أطلع بأي مصلحة من الحلقة دي..هاتو السحلية" وكان "معلول" منهال بالصريخ، ثم قرر "جلال" أن يفك "معلول" من كرسي الاعتراف وأثناء جريه لضرب رامز جلال سقط في بحيرة مياة.

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