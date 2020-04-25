ما هو دور التجارب السريرية في إنتاج لقاح لفيروس كورونا

مخاطر التجارب



شارك طالب الدكتوراه، شون دويل، في التجارب السريرية، ولا يعلم دويل كل المخاطر التي تصيبه بسبب حقن جسمه بلقاح مضاد لفيروس كورونا، مازال يخضع للتطوير.



نشرت قناة "سي. أن. أن" الأمريكية، تقريرا يوضح الآثار الجانبية مدمرة على المشاركين في التجارب السريرية على الأدوية التي يجري إعدادها لمواجهة الفيروس الذي أودى بحياة أكثر 200 ألف إنسان



ظهر دويل، الذي يدرس بجامعة إيموري بولاية جورجيا الأميركية، يجلس دويل على كرسي أثناء حقنه باللقاح المفترض لمكافحة كورونا، أكد الطالب الجامعي"نعم. أعلم عن الآثار الجانبية للتجارب السريرية مثل آلام في الذراع وحمى شديدة".



دور التجارب السريرية



شارك دويل ضمن المجموعة الأولى في العالم التي تتلقى حقن اللقاح، ولانعرف ماهو تاثير اللقاح التجريبي علي المشاركين، قرر الدويل المشاركة في التجربة رغم خطورتها لكن التجربة ستساعد علي معرفة ما إذا كان هذا اللقاح آمنا، ويمكن اعتماده لمواجهة الفيروس.



تطوع دويل للمشاركة في التجارب السريرية، في أسرع عملية اختبار للقاح ما في التاريخ ضمن مجموعة متطوعين، نجح فيروس كورونا في الانتشار في كل ركن من أركان الكرة الأرضية، وأزهق من الأرواح أكثر مما فعلته حروب وكوارث طبيعية.



ولا يملك أي شخص في العالم، مناعة مؤكدة ضد الإصابة بالفيروس، مما يجعل مصدر القلق الرئيسي للبشر، تسارعت وتيرة اختبار اللقاحات المضادة للفيروس الأسرع في التاريخ، وقد يؤدي التسرع في التجارب السريرية إلى نتائج سلبية.



آثار جانبية سلبية



بدأ فيروس إنفلونزا الخنازير في التفشي في يناير 1976 بولاية نيوجرسي، منعا من وقوع سيناريو شبيه لتجربة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 بموت الملايين، سارعت الولايات المتحدة بتطوير عقار، طعمت الحكومة 25 % من الأمريكين، ما يعادل 45 مليون إنسان.



استكملت الحكومة التجارب السريرية بدون وقت كافي لتظهر فيما بعد آثار سلبية مدمرة، فقد أصيب مئات الأشخاص بمتلازمة "غيلان باري"، وهو شلل يبدأ في القدمين يصل إلى باقي الجسم، كما توفي العديد من الأشخاص أيضا من جراء التطعيم.



إنتاج الدواء



قال أميش أدالجا الباحث المتخصصة في الأمراض المعدية الناشيئة في جامعة جونز هوبكنز، إن جدول الزمني لانتاج اللقاح الذي يتحدث عنه المسؤولون الأمريكيون (12-18 شهرا) هو معدل سريع مقارنة بالفترة التي يستغرقها إعداد لقاح معين، ورأى أدالجا أن الوسيلة الوحيدة حتى الآن لاحتواء كورونا هي اللقاح.



أضاف أدالجا، إنه لا توجد لقاحات وقائية ضد العديد من أمراض معدية موجودة منذ عقود، بالرغم من الجهد المبذول منذ فترة طويلة، موضحا أن فيروس نفص المناعة المكتسبة "الإيدز" والتهاب الكبد الوبائي "سي" بدون علاج واضح حتي الان.



الجدول الزمني



يري بيتر هوتز الخبير في مجال الأمراض المعدية بكلية بايلو للطب، أن الجدول الزمني الحالي مجرد أمنيات.



وأضاف هوتز، كان أسرع لقاح تم انتاجه وتوريده للأسواق هو لقاح "النكاف"، وقد استغرق الأمر من مكتشفه، موريس هيلمان، 4 سنوات، "نحن نحاول بالتأكيد.. أعني أن علماءنا يعملون ليل نهار في المختبر الآن".



كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، في منتصف إبريل، موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس على 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقرير يوضح جهود المركز القومي للبحوث في مواجهة وباء "كورونا من خلال رصد الفيروس في الحياة البرية، وعمل مسح للعقاقير، وتطوير أطقم التشخيص، وتسلسل الحمض النووي، دور بعض اللقاحات في التحكم بالفيروس، ولكن ماهي التجارب السريرية وماهي مخاطرها