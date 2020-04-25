اختفاء رامز جلال خوفا من علي معلول في نهاية "رامز مجنون رسمي"

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حل اليوم لاعب الكرة علي معلول ضيف الحلقة الثانية من برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " MBC" الساعة ال6:30 مساء.





اختفى رامز جلال في نهاية الحلقة الثانية من برنامجه "رامز مجنون رسمي" بعد أن قال للاعب الكرة علي معلول "أنا بحبك ياا علي"، وقام "معلول" بالبحث عن "جلال" وذالك بعد سقوطه في المياه واعتقاده انتهاء المقلب، وقام فريق العمل بإعطائه "فوطة" بسبب ابتلال ملابسه، وعندما التقى برامز جلال أخذه داخل أحضانه



برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال، وهو برنامج مقالب ترفيهي يقوم فيه باستضافة عدد من النجوم من أصدقائه وظهر في البرومو استضافته لعدد من الفنانين منهم ياسمين صبري وغادة عادل ونبيلة عبيد وعبد الباسط حمودة وباسم ياخور.

