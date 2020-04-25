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شيكو" يكتشف أن هشام ماجد وراء مؤامرة إفساد فرح "انت بن الجيران"
السبت 25/أبريل/2020 - 07:45 م
سيدة صادق
"شيكو" يكتشف أن هشام ماجد وراء مؤامرة إفساد الفرح "أنت إبن الجيران" مسلسل اللعبة الحلقة 4"
بدأ بث الحلقة الرابعة من مسلسل "اللعبة" وذلك عبر قناة mbc مصر في تمام الساعة السابعة مسائاً.
إنتهت الحلقة الثالثة بأن "ماظو" يبذل قصاري جهدة لإفساد الفرح، والفوز بالتحدي والجائزة المالية مقدارها (100ألف)جنية، علي الجانب الآخر يحاول شيكو بمساعدة رجال أمن الفندق أن يكشف المؤامرة المدبرة لإفساد الفرح ليحافظ علي سمعة الفندق.
تصادم "شيكو" (وسيم) مع هشام ماجد (ماظو)، ثم أخذ شيكو يقارن بين موبايلة وموبيل ماظو ليكتشف أنة نفس الموبيل "ويقول لة" أنت يا ماظو، ابن الجيران اللي هنا قصادي " ويرد ماظو" مش عارفة بس أعملة أنا إية " حمدالله ع السلامة يا صاحبي" ويقول "وسيم" إزاي مجتش في دماغي " ويقول "وسيم " دا حد قاطرنا وعاوز يبوظلي شغلي تقريباً من الفندق السويسري.
مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها، طاقم العمل
هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت
سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل
دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا
ياسر الطوبجي.
لمشاهد الفيديو اضغط هنـــــــــــا
بدأ بث الحلقة الرابعة من مسلسل "اللعبة" وذلك عبر قناة mbc مصر في تمام الساعة السابعة مسائاً.
إنتهت الحلقة الثالثة بأن "ماظو" يبذل قصاري جهدة لإفساد الفرح، والفوز بالتحدي والجائزة المالية مقدارها (100ألف)جنية، علي الجانب الآخر يحاول شيكو بمساعدة رجال أمن الفندق أن يكشف المؤامرة المدبرة لإفساد الفرح ليحافظ علي سمعة الفندق.
تصادم "شيكو" (وسيم) مع هشام ماجد (ماظو)، ثم أخذ شيكو يقارن بين موبايلة وموبيل ماظو ليكتشف أنة نفس الموبيل "ويقول لة" أنت يا ماظو، ابن الجيران اللي هنا قصادي " ويرد ماظو" مش عارفة بس أعملة أنا إية " حمدالله ع السلامة يا صاحبي" ويقول "وسيم" إزاي مجتش في دماغي " ويقول "وسيم " دا حد قاطرنا وعاوز يبوظلي شغلي تقريباً من الفندق السويسري.
مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها، طاقم العمل
هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت
سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل
دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا
ياسر الطوبجي.
لمشاهد الفيديو اضغط هنـــــــــــا