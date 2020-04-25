Advertisements

نائب رئيس الوزراء العماني يهنيء الملك سلمان بحلول شهر رمضان

السبت 25/أبريل/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.

وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره له على ما عبر عنه من مشاعر أخوية، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.

ويذكر أن أعرب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عن آماله بأن تكون في رمضان بشارات الأمل والسلام الشعب السعودي وشعوب العالم، لرفع بلاء فيروس كورونا عن العالم.الم

جاء ذلك عبر تغريدة للملك سلمان، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "نأمل أن تكون في رمضان بشارات الأمل والسلام لشعبنا وشعوب العالم".

وأضاف الملك سلمان قائلا: "نبتهل إلى الله في رمضان أن يرفع عنا وعن العالم كل بلاء".

وأكد الملك سلمان، في كلمة بمناسبة شهر رمضان، ألقاها وزير الإعلام المكلف وبثتها قناة "الإخبارية" السعودية، على ضرورة "مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب والالتزام بالتعليمات".

وقال: "نعيش ظرفا بالغا أثر على البشرية كافة مع دخول شهر رمضان".

وشكر الملك سلمان "المرابطين والممارسين الصحيين ومنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية"، مشيرا إلى اعتزازه "بما اتخذته المملكة من إجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا".

وتابع خادم الحرمين الشريفين: "حريصون على خدمة المواطن والمقيم والمحافظة على سلامة الإنسان".

وأضاف الملك سلمان: "نتألم لعدم أداء صلاة الجماعة والتراويح في بيوت الله. تعليمات الشرع جعلت الحفاظ على الأنفس من أجّل المقاصد".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نائب رئيس الوزراء بعمان شهر رمضان حلول تهنئة الملك سلمان

أخبار تهمك

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 3 ساعات

بيان مهم من الأرصاد حول طقس ثاني أيام رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

بعد فحص نصف مليون.. "الصحة" تزف خبرا سارا عن المصريين العائدين من الخارج

منذ ساعة و 21 دقيقة

"الصحة العالمية": لا يوجد دليل على عدم إصابة المتعافين من كورونا مرة أخرى

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ ساعة و 14 دقيقة

طبيب يكشف درجة الحرارة القاتلة لفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 7 ساعات

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 11 ساعة

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

فرمان فايلر يهدي الزمالك صفقة الموسم على طبق من ذهب

منذ ساعتين

رمضان صبحي يجهز بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ملك البحرين يهنيء الملك سلمان برمضان

أمير الكويت يهنيء خادم الحرمين بمناسبة رمضان

مجلس الوزراء في عمان يهنيء الملك سلمان بمناسبة رمضان

إطلاق سراح 43 سجينًا للحق العام في ينبع

العفو عن 78 من سجناء الحق العام في منطقة حائل بمناسبة رمضان

مجلس الشورى: دعوة الملك سلمان لعقد قمتي مكة فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:50 م

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

07:18 م

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

04:58 م

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

09:13 م

بعد فحص نصف مليون.. "الصحة" تزف خبرا سارا عن المصريين العائدين من الخارج

06:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة