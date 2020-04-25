نائب رئيس الوزراء العماني يهنيء الملك سلمان بحلول شهر رمضان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.





وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره له على ما عبر عنه من مشاعر أخوية، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.





ويذكر أن أعرب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عن آماله بأن تكون في رمضان بشارات الأمل والسلام الشعب السعودي وشعوب العالم، لرفع بلاء فيروس كورونا عن العالم.الم

جاء ذلك عبر تغريدة للملك سلمان، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "نأمل أن تكون في رمضان بشارات الأمل والسلام لشعبنا وشعوب العالم".





وأضاف الملك سلمان قائلا: "نبتهل إلى الله في رمضان أن يرفع عنا وعن العالم كل بلاء".

وأكد الملك سلمان، في كلمة بمناسبة شهر رمضان، ألقاها وزير الإعلام المكلف وبثتها قناة "الإخبارية" السعودية، على ضرورة "مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب والالتزام بالتعليمات".

وقال: "نعيش ظرفا بالغا أثر على البشرية كافة مع دخول شهر رمضان".

وشكر الملك سلمان "المرابطين والممارسين الصحيين ومنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية"، مشيرا إلى اعتزازه "بما اتخذته المملكة من إجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا".

وتابع خادم الحرمين الشريفين: "حريصون على خدمة المواطن والمقيم والمحافظة على سلامة الإنسان".

وأضاف الملك سلمان: "نتألم لعدم أداء صلاة الجماعة والتراويح في بيوت الله. تعليمات الشرع جعلت الحفاظ على الأنفس من أجّل المقاصد".



