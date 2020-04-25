اندلاع حريق داخل مخبز في عين شمس .. والدفع بـ3 سيارات إطفاء

اندلع منذ قليل حريق داخل مخبز في منطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وبصحبتهم سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.





وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخبز في شارع إبراهيم عبد الرازق فى منطقة عين شمس.





وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق.





وكما تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم دار السلام، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان من دون وقوع إصابات.