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اندلاع حريق داخل مخبز في عين شمس .. والدفع بـ3 سيارات إطفاء

السبت 25/أبريل/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
داليا عادل
اندلع منذ قليل حريق داخل مخبز في منطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وبصحبتهم سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان. 

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخبز في شارع إبراهيم عبد الرازق فى منطقة عين شمس. 

وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق.

وكما تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم دار السلام، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان من دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في منطقة دار السلام، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وإخماد الحريق.
ومن ناحية أخرى تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في نشوب حريق بداخل شقة سكنية بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة، فيما انتدبت الأدلة الجنائية، لفحص الحريق للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة، عن أن الحريق شب نتيجة لماس كهربائي، ولم يسفر عن أي إصابات، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وكانت غرفة عمليات نجدة محافظة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الصف، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى حول العقار المتواجد به الشقة، وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
اندلاع حريق داخل مخبز في عين شمس .. والدفع بـ3 سيارات إطفاء
اندلاع حريق داخل مخبز في عين شمس .. والدفع بـ3 سيارات إطفاء
اندلاع حريق داخل مخبز في عين شمس .. والدفع بـ3 سيارات إطفاء
اندلاع حريق داخل مخبز في عين شمس .. والدفع بـ3 سيارات إطفاء

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