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محمد صلاح السر.. ليفربول يؤجل رحيل مدافعه

السبت 25/أبريل/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادى ليفربول قد يؤجل رحيل مدافعه الكرواتى ديان لوفرين، خلال الميركاتو المقبل المقبلة، نظرا للعلاقة القوية التى تربط اللاعب مع النجم المصرى محمد صلاح.

 

 ووفقا لشبكة "سكاى سبورتس" فأن ليفربول، سينظر إلى علاقة الصداقة القوية بين النجم المصرى محمد صلاح، وزميله الكرواتى ديان لوفرين، قبل إتخاذ قرار بيع الأخير، خلال الميركاتو المقبل.

 

وتابعت الشبكة الإنجليزية، أن لوفرين هو الصديق المقرب لصلاح في ليفربول، ومن الممكن أن يؤثر هذا الأمر على معنويات محمد صلاح حال رحيل زميله.

 

وتسعى العديد من أندية الدوري الإيطالي، الحصول على خدمات ديان لوفرين، خلال سوق الانتقالات المقبلة، مثل روما ولاتسيو.

 

وتراجع دور لوفرين، فى دفاع ليفربول، خلال الموسم الحالى، فى ظل تفضيل يورجن كلوب، مدرب الريدز، الثنائي جو جوميز وجويل ماتيب.

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