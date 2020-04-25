خاص.. سمير بدير: القمر أخر الدنيا تجربة مهمة بالنسبة لي.. وهؤلاء أتمنى العمل معهم

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فنان موهوب قدم العديد من الأعمال الفنية واستطاع أن يكسب قلوب الملايين من الجمهور بجمال فنه الراقي، وتقديمه للأدوار ببراعة.



وأجرى 'الفجر الفني' حوارا خاص مع الفنان سمير بدير للتحدث معه عن تجربته في "القمر أخر الدنيا"، وكواليس العمل، والأعمال الفنية التي يستعد لها.



والى نص الحوار...







في البداية، ماذا عن تجربتك في مسلسل القمر أخر الدنيا ؟

أعتبر تجربتي في القمر أخر الدنيا مهمة جدا بالنسبة لي، لأن الدور جديد عليا وكنت دائما أقوم بأدوار تحتوي على ملامح الشر وهذا ما جعلني أتحمس كثيرا لهذا الدور.





كيف جاء ترشيحك في القمر أخر الدنيا؟

تم ترشيحي للعمل في هذا المسلسل من المخرج الكبير تامر حمزة ومساعد المخرج الأول مؤمن حجازي.





ما الذي جذبك للمشاركة فيه؟

أمرين هما الذين جعلوني أنجذب للعمل، أولا اختلاف نوعية الدور الذي أقدمه والأمر الثاني هو فكرة المسلسل الجميلة والقوية والمؤثرة.



كيف كانت كواليس العمل ؟

كواليس العمل كالعادة جميلة مع الأستاذ تامر حمزة مليئة بالضحك والعمل والتفاصيل الكثيرة الرائعة.





ما أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء التصوير؟

الى حد الأن لم تواجهني أي صعوبات في المشاهد، ولكن الصعوبة تكمن في محاولة اضحاك الجمهور وسط أحداث انسانية صعبة يمر بها أبطال العمل.





هل واجهتكم صعوبات أثناء التصوير في ظل ازمة كورونا؟

التصوير في زمن الكورونا صعب جدا، الجمهور يرى ممثل أو أثنين في الكادر لكن خلف الكاميرا يوجد العديد، ولذلك نحاول قدر المستطاع أن نأخذ احتياطتنا وربنا يستر.





ما الاجراءات الوقائية المتخذة في لوكيشن العمل؟

التعقيم المستمر واستخدام الكحول طول الوقت، ونغسل أيدينا بإستمرار بعد الانتهاء من كل مشهد، ونبتعد عن التجمعات والاحتكاك المباشر لوقاية أنفسنا والحفاظ على سلامتنا.





من من فنانين الزمن الجميل تمنيت العمل معهم؟

كنت أتمنى العمل مع الأستاذ أحمد زكي ومحمود عبد العزيز ونور الشريف، والعديد من الفنانون الذين مازالنا نتعلم منهم.





ومن من الفنانيين الحاليين تتمنى الوقوف أمامهم؟

حلم حياتي العمل مع الزعيم عادل إمام، والعبقري يحيى الفخراني والأستاذة يسرا ربنا يخليهم لينا، ومن الجيل الذي يليه الأستاذ خالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وطارق لطفي، ويوسف الشريف، وأمير كرارة.





قدمت العديد من الأعمال ما منها الأقرب لقلبك؟

جميع الأدوار التي قدمتها قريبة لقلبي لأنني بذلت بها جهد كبيرا، ولكن العمل الذي قربني للجمهور هو تجسيدي لشخصية "توحيد" في الجزء الثاني من مسلسل الأب الروحي.





ما الشخصية التي تتمني تقديمها خلال الفترة المقبلة في أعمالك؟

أتمنى تقديم الأدوار النفسية المركبة.





هل هناك أعمال جديدة تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة؟

لدي عملان سوف أقوم بتصويرهم ولكن بعد الموسم الرمضاني ولكن التفاصيل الخاصة بهم ليس الأن، الأهم حاليا أن نتخطى هذه الأيام على خير وربنا يحرس مصر.