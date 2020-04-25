أحمد فهمي وأكرم حسني يخططوا لسرقة أموال ويزو في "رجالة البيت"

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جمع المشهد الثالث في الحلقة الثانية من مسلسل "رجالة البيت" الذي يعرض على قناة أون في تمام الساعة 7:45 مساءاً، فهمي وأكرم وأقنع فهمي أكرم بأنه رجل البيت ويجب أن يسطير على أموال زوجته، وإذا لم يفعل ذلك بطريقة مباشرة فسوف يقولوا حيلة لعمل ذلك وهي تسليط أبنائه عليها وطلب منها أن تعطيهم مال لأخذ دورس خصوية.





ذهب الأبناء لتهاني زوجه بومبا وطلب الإبن منها 750 جنيه لدرس إنجليزي ووافقت على ذلك، ومن بعدها طلب منها بومبا مال لأحذ دىس باليه ووافقت.



يشار أن مسلسل "رجالة البيت" يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، و هو بطولة كل من أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، بالإضافة إلى ضيوف الشرف في كل حلقة .

