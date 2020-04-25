روجينا تتسبب في إجهاض زوجة أحد الرجال العاملين لديها.. في الحلقة الثانية مسلسل "البرنس"

Advertisements

بدأت قناة "dmc" منذ قليل بعرض الحلقة الثانية من مسلسل "البرنس".



ودارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "البرنس" حول قياط صفاء الطوخي بالمشاجرة مع أهل الحارة بعدما وقفوا من النوافذ ليشاهدوا "هشام" زوج ابنتها "علا" التي تُجسد دورها الفنانة نور اللبنانية وهو يقوم بضربها بعدما قام شقيقها "حمادة" الذي يجسد دوره الفنان محمد مهران بسرقة محل المجوهرات الخاص بها،ثم أخذت صفاء الطوخي ابنتها وصعدت بها إلى المنزل لتخبرها أنها سوف تذهب لهشام لتطلب منه بإعادتها له، لكنها ترفض وتوضح لها أنها لم تحبه من قبل لذلك رفضت الإنجاب منه، وتطلب منها أن تجد محاميًا ليساعد نجلها في حل تلك القضية.





ثم تبدأ سلوى عثمان بالبكاء بعدما تم القبض على"حمادة" خطيب ابنتها "نورا"ريم سامي،وطلب عبد العزيز مخيون من "رضوان" محمد رمضان بإعادة الشبكة لأهل"حمادة".



ثم طلبت صفاء الطوخي منه أن تذهب معه لإحضار محاميًا لنجلها لكنه يرفض ذهابها للسجن لكي لا تسمع كلمات تؤذيها.



ثم يقوم بإحضار محاميًا له،ليخبره بأنه من الصعب الخروح من القضية لأن كاميرات المحل قامت بتصويره وهو يقوم بالسرقة لكنه أخبره بأنه سيقف بجانبه وأنه سيقضي حوالي ٣ سنين في السجن.



كما شهدت الحلقة مشاداة بين فدوة "روجينا" وبين احد العمال عندها بعدما قام بإخبارها أنه القى كيس المخدرات من النافذة لرؤيته بأفراد شرطة في الشارع.



ليكشف "مسعود" محمد فاروق شيبة بأنه وجد الكيس الخاص بالمخدرات فوق سطح منزله،لتخبره روجينا بأن الرجال الخاصة بها قاموا بضربها والاعتداء عليها وأدى ذلك لسقوط الجنين الذي كانت تحمله في بطنها.



يُشار أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة ريم سامي،روجينا،أحمد زاهر،أحمد فهيم،عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر،بدرية طلبة،أحمد داش، رحاب الجمل.