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عودة الأم الضائعة ورسالة غامضة من مجهول لستيفاني عطا الله.. ملخص ثاني حلقات بالقلب

السبت 25/أبريل/2020 - 08:56 م
بالقلب
بالقلب
لمياء علي
انطلقت منذ دقائق ثاني حلقات مسلسل بالقلب بطولة النجمة اللبنانية كارمن لبس وتأليف طارق سويد وذلك عبر شاشة LBCI Lebanon.

وبدأت الحلقة بتواجد ناهي وديانا في الكنيسة لإتمام زواجهما بدون موافقة أهله وتفاجئه شقيقته بالحضور وتهنئتهما بالزفاف مع ظهور والدتها التي هربت منذ صغرها مع رجل آخر ولكنها كانت حريصة على ألا تراها ابنتها.

وبعد انتهاء الحفل، تخطط والدة ناهي بأن تفسد عليه فرحته بالزفاف وشهر العسل وتقرر أن تتخلص من نقطة ضعفه وهي جدته التي أصابها الزهايمر، وتترك لها الباب مفتوحًا حتى تخرج من المنزل وبذلك تتخلص منها ومن خدمتها لها.

وبالفعل، هربت الجدة من المنزل وقامت والدته بارسال رسالة صوتية له وكأنها بالخطأ وأخبرته فيها بأن جدته قد تاهت عن المنزل ليفر مسرعَا ويترك عروسته يوم زفافهما ويتوجه للمنزل حتى يفهم ماحدث لها.

وتتوجه ستيفاني عطا الله إلى منزل الشاب الذي تحبه وبعد فترة تقرر العودة لمنزلها وعندما تدخل سيارتها تجد عطل بها مع وضع وردة باللون الأسود وحينها يتملكها الخوف من هذا الشخص المجهول الذي يلاحقها.

بالقلب" قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم من النجوم.

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