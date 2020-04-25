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إخلاء سبيل 20 متهمًا في واقعة "زفة الكعبة" بالإسكندرية
السبت 25/أبريل/2020 - 08:52 م
محمد رجب
أمرت نيابة محرم بك بالإسكندرية، اليوم السبت، بإخلاء سبيل 20 متهمًا في واقعة "زفة الكعبة" التي نظموها احتفالًا ببدء شهر رمضان الكريم، بكفالة مالية 500 جنيهًا، لكل منهم، على ذمة قضايا، لاتهامهم، بالتجمهر وعدم الالتزام بقرارات الدولة الرامية للحفاظ على صحة المواطنين.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية عدة إخطارات من المواطنين؛ خشية انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك من ضبط بعض المشاركين فيها، وتحرير محضر بالواقعة .
كانت تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمسيرة في منطقة محرم بك التي جرت مساء الخميس، وكان غالبية المشاركين فيها من الأطفال والشباب، مصفقين ومكبرين، وهم يرددون هتافات "الله أكبر.. مفيش كورونا" متجولين عبر شارعي "شجرة الدور، والنفوس" لتعليق المجسم في الميدان، احتفالا ببدء شهر رمضان الكريم وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية عدة إخطارات من المواطنين؛ خشية انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك من ضبط بعض المشاركين فيها، وتحرير محضر بالواقعة .
كانت تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمسيرة في منطقة محرم بك التي جرت مساء الخميس، وكان غالبية المشاركين فيها من الأطفال والشباب، مصفقين ومكبرين، وهم يرددون هتافات "الله أكبر.. مفيش كورونا" متجولين عبر شارعي "شجرة الدور، والنفوس" لتعليق المجسم في الميدان، احتفالا ببدء شهر رمضان الكريم وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.