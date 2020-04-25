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برلماني سابق: تأمين سيناء بالمشروعات "أمن قومي" (فيديو)

السبت 25/أبريل/2020 - 08:53 م
داليا الحسين
خلد محمد البدرشيني عضو مجلس النواب السابق؛ ذكرى تحرير سيناء الموافق 25 إبريل من كل عام، مؤكدًا أن ذكرى تحرير الأرض الغالية عظيمة، والشعب المصري يعرف قيمتها جيدًا.

وقال "البدرشيني"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم، إن كل حبة رمل في سيناء ممزوجة بدم الشهيد المصري؛ موضحًا أن هذه الأرض تاريخها يؤكد أن كل ما يتم من محاولات والجهد الذي بذل في تحريرها جهد عظيم لقيمة سيناء عند المواطن المصري والدولة المصرية.

وأشار إلى أن سيناء على مر التاريخ والزمان كانت المكان الأول الذي يدخله الغزاة من ناحية الشرق، لذلك هناك اهتمام من جميع القيادات المصرية بتأمين سيناء وخير دليل على ذلك، حينما اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا وهو وزيرًا للدفاع بإخلاء المنطقة الحدودية بين الأراضي الفلسطينية المحتلة على بعد 5 كيلو، لكن كثيرين لم يلاحظوا أهمية هذا القرار الذي يعد قرارًا صائبًا.

وأكد أن تأمين سيناء أمن قومي، من أجل التنمية أو التعايش او لإشباع هذه الأراضي بالسكان.

وتحتفل مصر بذكرى تحرير "أرض الفيروز"، سيناء في الخامس والعشرين من إبريل من كل عام، من الاحتلال الإسرائيلي، فقد تم تحرير الأرض المباركة والتي خاضت مصر العديد من الحروب على مر التاريخ للمحافظة عليها في عام 1982. 

واكتمل التحرير بعودة طابا عام 1988، حيث قامت دولة الاحتلال الإسرائيلي باحتلال سيناء كاملة بعد حرب يونيو عام 1967، ومن بعدها، انطلق الكفاح المسلح بين الجيش والشعب في حرب الاستنزاف، وانتهى بالملحمة الكبرى في نصر السادس من أكتوبر عام 1973.

وبعد نصر السادس من أكتوبر عام 1973، بدأت معركة أخرى مع الجانب الإسرائيلي، وهي «المعركة الدبلوماسية»، بين مصر وإسرائيل، وكانت بدايتها المفاوضات للفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية عام 1974 وعام 1975، ثم بعد ذلك مباحثات "كامب ديفيد"، التي أفضت إلى إطار السلام في الشرق الأوسط، وبعدها تم توقيع معاهدة السلام "المصرية – الإسرائيلية" عام 1979.

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