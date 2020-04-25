تعرف على أسماء وشخصيات أبطال مسلسل "خيانة عهد"



"عهد" طلة العمل وتجسد هذه الشخصية الفنانة يسرا وتمتلك مصنع ملابس كبير.



"هشام" نجل "عهد" ويجسد هذه الشخصية الفنان خالد أنور.



فرح" شقيقة "عهد" وتعمل طبيبة نساء وتوليد، إلا أنها محرومة من نعمة الإنجاب، وتجسدها الفنانة حلا شيحة..

"مروان دهب" شقيق "عهد" ويعمل محامي، ويجسده هذه الشخصية الفنان خالد سرحان.



"نادية" زوجة "مروان" التي تكره "عهد" و"فرح" وتغار منهما، وتجسدها الفنانة عبير صبري.



سارة" ابنة "مروان" و"نادية"، والمغرمة بـ "هشام" الذي لا يكترث أبدًا لأمرها ولا يعيرها أي اهتمام، وتجسدها الفنانة هنادي مهنى.



"علي" نجل "مروان" و"نادية"، والذي يحاول فرض سيطرته على شقيقته بتوجيهها للصواب والخطأ إلا أن والدته دائمًا ما تقف عقبه أمامة، ويجسده الفنان تيام قمر.

"أمال" صديقة "عهد" والتي تعمل في مصنع الملابس الذي تمتلكه الأخيرة، وتجسدها الفنانة سلوى عثمان.



"منعم" شقيق "أمال" وهو رجل مطلق وله من الأبناء ولد وبنت، لكنه مغرم بـ "عهد" ويسعى دائمًا لإرضائها للزواج بها، ويجسده الفنان بيومي فؤاد.



والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.



عرضت قناة "الحياة" الحلقة الثانية من مسلسل "خيانة عهد" لـ النجمة يسرا، الذي تشارك به في المارثون الرمضاني الحالي، ويعرض لكم "الفجر الفني" أسماء شخصيات المسلسل.