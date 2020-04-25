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السياحة والآثار: بحث وحل 100 مشكلة للعاملين بالفنادق
السبت 25/أبريل/2020 - 08:58 م
حسام زيدان
تلقى الخط الساخن لتلقي آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي، ما يقرب من ٢٠٠ شكوى معظمها يخص مستحقات العاملين فى القطاع السياحي، وذلك خلال خلال الأسابيع الأولي من تفعيل وزارة السياحة والآثار هذه الخدمة على الرقم ١٩٦٥٤.
وقامت الوزارة بالانتهاء من بحث وحل أكثر من ١٠٠ شكوى، وقامت الفنادق محل الشكوى بالالتزام بدفع مستحقات كافة العاملين بها، وتقوم الوزارة حاليا بالنظر فى باقي الشكاوى تمهيدا لحلها.
وعقدت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات تفعيل الخط الساخن، وأهمية الدور المحورى لهذا الخط ووصفته بأنه بمثابة غرفة عمليات لتلقي أي طلب أو شكوى طارئة تخص العاملين بالقطاعز
ويتلقى الخط عشرات الشكاوى والاستفسارات من العاملين بالقطاع يوميًا، ويتم العمل علي حلها من خلال فريق عمل متخصص يعمل علي تذليل كافة الصعوبات التي تواجه القطاع.
وخلال هذا الاجتماع تم استعراض ومناقشة آلية العمل المتبعة واستحداث آليات جديدة للإسراع في التحقق من الشكاوى المقدمة، وسرعة التعامل معها وتقديم الحل الفوري لها.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة لا تزال تتلقى شكاوى العاملين بالقطاع السياحي من خلال خدمة الخط الساخن طوال أيام الأسبوع وفي العطلات والأعياد الرسمية من الساعة ٩ صباحًا وحتى الساعة ٥ مساءً، ويتم اتخاذ جميع البيانات الخاصة بالمتصل ومعرفة تفاصيل شكواه أو استفساراته لعرضها على القطاع المختص بالوزارة والتحقيق فيها والوصول إلى الحل المناسب.
ويعتبر هذا الخط بمثابه منفذ وآلية تواصل سريعة وبسيطة مع العاملين بالقطاع السياحي ليتم الاستماع إلى أفكارهم وآرائهم وشكواهم.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.
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