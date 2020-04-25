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سأصبح لاعبا في تشيلسي.. تصريحات قوية من حكيم زياش

السبت 25/أبريل/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
وكالات
أعرب النجم المغربي حكيم زياش اللاعب الجديد لتشيلسي سعادته بتحديد مستقبله مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الغموض الذي يكتنف مستقبل اللعبة حاليا بسبب جائحة كوفيد-19.

ووقع لاعب الوسط الدولي المغربي المولود في هولندا في فبراير شباط الماضي عقدا لمدة خمس سنوات تبدأ الموسم المقبل مع النادي اللندني بعد انتقاله من فريقه الحالي أياكس أمستردام الهولندي.

وأبلغ زياش صحيفة الجمين داجبلاد الهولندية اليومية :"بالطبع هذا الوضوح مطمئن لأنه لا أحد يدري ما سيحدث لفترة الانتقالات".

لكنه لم يقلق أبدا من أن ظروفه الخاصة قد تتغير بعد توقف كرة القدم في إنجلترا الشهر الماضي.

وقال :"في الحقيقة ليس لدي أي شك لثانية واحدة. توقيعي على العقد لذلك في الأول من يوليو المقبل سأصبح لاعبا في تشيلسي. لم أفكر في أي شيء اخر".

وانتهى موسم زياش عقب إلغاء الدوري الهولندي بعد أن مددت الحكومة الحظر على المناسبات العامة الكبرى بما في ذلك المنافسات الرياضية يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الاتحاد الهولندي للعبة مساء الجمعة إن فريق زياش لن يتوج باللقب رغم تصدره لترتيب الجدول عندما توقفت المسابقة الشهر الماضي.

وقال الدولي المغربي :"بالطبع كنت أفضل أيضا الفوز باللقب في الملعب لكن إذا كان عليك اختيار فريق واحد للتتويج باللقب فسيكون هو أياكس بالنسبة لي".

وسيغادر اللاعب البالغ عمره 27 عاما أياكس بعد أربع سنوات أصبح خلالها أيقونة النادي.

وأضاف :"تعلم، أنا لا أحب النادي حقا ولم يحدث أبدا. أما فيما يتعلق بتقبيل شعار النادي فأنا لا أفعل مثل هذه الأشياء. أنا أعبر عن ما بداخلي ولا أتظاهر بعكس ذلك".

وتابع :"لكن يجب أن أعترف الآن أن أياكس سيظل دائما مكانا خاصا بالنسبة لي. أصبح حقا النادي الخاص بي. نجحت في بناء نفسي في أمستردام وكلاعب أصبحت أكثر اكتمالا".

وأضاف :"كنت أفضل إنهاء الموسم بطريقة مميزة، لم أرغب في نهايته بهذه الصورة. لكني سأظل اعتز بالذكريات. تركت شيئا في أمستردام. لكن بالنسبة لي حان الوقت لشيء جديد".

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