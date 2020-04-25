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أزهري: "صيام اليوم الواحد في رمضان يُبعد عن النار 70 سنة" (فيديو)

السبت 25/أبريل/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الشيخ أحمد علوان، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه من فلسفة الصيام أن الغني يشعر بالفقير، لأن الأخير من الممكن تمر عليه الأيام دون طعام أو شراب، عكس الغني الذي متوفر عنده المأكل والمشرب ويشعر بالجوع فقط وقت الصيام.

وأضاف "علوان"، في لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، والمذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم السبت، أن صوم رمضان هو لترضية الله لأن صيام اليوم الواحد يُبعد الصائم عن النار70 سنة، لذلك أجر الصيام كبير ولا يعلمه إلا الله"، مؤكدًا أن من يصوم شهر رمضان مع ارتفاع درجات الحرارة ويشعر بالعطش دائمًا، سيرويه الله يوم القيامة.

وأوضح أحد علماء الأزهر الشريف أن الله وعد الصائمين بالدخول من باب في الجنة أعده لهم وهو باب الريان، هذا باب لا يدخل منه إلا صائمون، وهو مكافئة الله للصائمين في الآخرة بالدخول من باب الريان ولن يشعرون بالجوع أو الظمأ بعد ذلك.

وفي سياق آخر، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الصوم ركن من أركان الإسلام، الواجبة على كل مسلم عاقل بالغ، ولا تزول هذه الصفة إلا في حالة وجود عذر.

وأضاف مفتي الديار المصرية أن الفتاوى لا يجب أن تخرج إلا بعد التدقيق والتمحيص، موضحا إن البعض تساءل حول إمكانية الصوم في زمن الكورونا، وهل الفيروس يمكن أن يؤثر على الصيام ولذلك ذهبنا لأهل الاختصاص لتوضيح الأمور.

وأوضح فضيلة الدكتور، إن دار الإفتاء المصرية اجتمعت مع لجنة عالية من الأطباء مختصة بشأن فيروس كورونا، لمدة ساعة، ووجدنا أن الأطباء يؤكدون أن الصوم ليس عائقا مع الوباء بل سيعين في إيجاد مناعة للإنسان ويحصنه ضد الفيروس.

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فتاوى صيام صوم شهر رمضان النار

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