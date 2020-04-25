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الأقصر تواصل تطهير الشوارع الداخلية لمواجهة فيروس كورونا (صور)

السبت 25/أبريل/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
تواصل سلطات محافظة الأقصر، تعقيم وتطهير الشوارع من فيروس كورونا، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الدولة لمحاربة الفيروس المستجد. 

وقامت رئاسة حي شمال بمدينة الأقصر، اليوم السبت، بتعقيم وتطهير منطقة نجع عبادي وشارع الشيخ موسى، كخطوة احترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد، ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.

الأقصر تواصل تطهير الشوارع الداخلية لمواجهة فيروس كورونا (صور)
الأقصر تواصل تطهير الشوارع الداخلية لمواجهة فيروس كورونا (صور)
الأقصر تواصل تطهير الشوارع الداخلية لمواجهة فيروس كورونا (صور)
الأقصر تواصل تطهير الشوارع الداخلية لمواجهة فيروس كورونا (صور)
الأقصر تواصل تطهير الشوارع الداخلية لمواجهة فيروس كورونا (صور)
الأقصر تواصل تطهير الشوارع الداخلية لمواجهة فيروس كورونا (صور)
الأقصر تواصل تطهير الشوارع الداخلية لمواجهة فيروس كورونا (صور)
الأقصر تواصل تطهير الشوارع الداخلية لمواجهة فيروس كورونا (صور)

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