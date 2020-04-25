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مديرالكرة بالإسماعيلي يصدم الأهلي بسبب باهر المحمدي

السبت 25/أبريل/2020 - 09:00 م
باهر المحمدي
باهر المحمدي
الفجر الرياضي
صرح مدير الكرة بالإسماعيلي،صبري المنياوي، أن لا يوجد أي عروض من الأهلي أو غيره في الوقت الحالي، لضم، مدافع الفريق الدراويش باهر المحمدي.

وخلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"قال المنياوي: "الإسماعيلي لا يتعامل سوى مع العروض الرسمية وقد يكون الأمر بين الوكلاء، ونحن متمسكون بجميع عناصر الفرريق الأساسية وأبرزها المحمدي".

وتابع: " باهر مستمر مع نادي الإسماعيلي، ولن يلعب في مصر سوي للدراويش، وإذا كانت هناك عروض خليجية، سنناقشها في ظل احتياجات الجهاز الفني".

وعن إمكانية استئناف الدوري الممتاز، قال  "صعب جدا" استكمال المسابقة، حتى في حال حصول الفرق على فترة إعداد طويلة، حيث سيمثل ذلك حملا زائدا على اللاعبين، نظرا لتلاحم الموسمين.

وأختتم: "بعض أندية الدوري تطالب بإلغاؤه، حيث ترى أن استكماله صعب للغاية في ظل ازمة انتشار فيروس كورونا حول العالم".

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