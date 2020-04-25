أزهري: رمضان ضيف ربنا ذو مقام عال (فيديو)

قال الشيح أحمد علوان، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه مع أزمة انتشار فيروس كورونا وبقاء المواطنين في منازلهم يجب أن يكون رمضان مختلفًا هذا العام، عن طريق وضائع بدائل مع منع الصلاة والتراويح في المساجد.





وأوضح "علوان"، في لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، والمذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم السبت، أن رمضان يعطينا شحنة وطاقة، ويكسر رتابة العام، لذلك الاستعداد له يجب أن يكون بشكل مختلف عن باقي أشهر العام، متابعًا: "عايزين رمضان السنة دي يكون مختلف".





وأضاف أنه مع دخول رمضان يجب الاستعداد للتوبة والتحضير لمذاكره مواد رمضان من أجل النجاح، مؤكدًا أن رمضان شهر مختلف عن باقي الأشهر هو ضيف ربنا ذو مقام عالي.





وتابع: "اللي كان بيصلي التراويح في المسجد ومش عارف يصليها مع أولاده في البيت، دلوقتي مفيش مفر أنه يصليها في البيت".









وفي وقت سابق، أوضح الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، حكم الدين في الصيام في زمن وباء فيروس "كوفيد ".19









وقال شوقي، إن الصوم واجب على كل حالة واحد من أركان الإسلام الخمس، موضحا أن التشريع الاسلامي يقول بأن الصوم ركن من أركان الاسلام واجب على كل مسلم قادر وليس عنده عذر من الاعذار ونتخلى عنه عن طريق ضبط الشرع وفي حالات معينة.





وأكد أن أي فتوة لا يجب أن تخرج إلا بعد التدقيق، والتفاصيل مهمة في أزمة كورونا المستجد، متابعا:"هل بالفعل هذا الفيروس يمكن أن يؤثر على الصوم كما أثرت على صلاة الجماعة، وينبغي أن نفهم المسألة والواقع وذهبنا لأهل الاختصاص وهم من يوضحوا لنا الأمور.





وأكمل أنه اجتمعنا في دار الافتاء المصرية مع لجنة عالية من الأطباء مختصة بشأن فيروس كورونا وجلسنا لمدة ساعة، ووجدنا أن الأطباء يقولوا أن الصوم ليس عائقا مع الفيروس ولكن الصيام يعين في إيجاد مناعة للإنسان ويحصنه ضد الفيروس.















